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Giresunspor, Aykut Demir'le Yeniden Anlaştı

GİRESUNSPOR, AYKUT DEMİR'LE YENİDEN ANLAŞTI

Giresunspor, sözleşmesi biten savunma oyuncusu Aykut Demir'le tekrar anlaştı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Giresunspor, Aykut Demir'le Yeniden Anlaştı(6/10)2

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı İbrahim Özkul, iç transferde deneyimli savunma oyuncusu Aykut Demir ile yeniden anlaştıklarını söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için takım oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"TAKIMDA KALDILAR"

Önceliklerinin iç transfer olduğunu aktaran Özkul, kaleci Anıl Atağ, Hüsamettin Tut ve Çağlar Birinci ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve bu isimlerin takımda tutulduğunu ifade etti.

Geçen sezon kadrolarında bulunan Aykut Demir ile de anlaştıklarını kaydeden Özkul, "Bu oyuncudan çok memnunuz. Aykut Demir, yeniden anlaşmak istediğimiz bir isimdi ve yapılan görüşmede her konuda kendisiyle anlaştık. Deneyimli isim önümüzdeki sezon da kadromuza yer alacak." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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