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Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü

GİRESUN'DA ÇIKAN ÇATIŞMADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KARADENİZ SORUMLULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Giresun'da güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütünün sözde Karadeniz temsilcisi "Sorej" ve "Bahoz" kod adlı 2 terörist öldürüldü.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü(5/10)1

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Karadeniz yapılanması sorumluları 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ve 'Bahoz' kod adlı Hıdır Doğru adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE TERÖRİSTLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Giresun'da, PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik arazi arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağladı.

PKK'NIN SÖZDE KARADENİZ SORUMLULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Güce ilçesi kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan teröristler takibe alındı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, PKK'nın sözde Karadeniz yapılanması sorumluları 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ve 'Bahoz' kod adlı Hıdır Doğru olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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