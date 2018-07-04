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'Gezi Bayrakçısı' 5 yıl sonra beraat etti!

'GEZİ BAYRAKÇISI' 5 YIL SONRA BERAAT ETTİ!

Gezi Parkı olayları sırasında, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bir yürüyüş sonrası bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'in de bulunduğu 20 sanığın yargılandığı dava 5 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 13:50
Puan Ver : 'gezi Bayrakçısı' 5 Yıl Sonra Beraat Etti!(9/10)5

Aralarında, "gezi bayrakçısı" olarak ünlenen, Ali Sarıçiçek'in de bulunduğu,20 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Gezi Parkı olaylarında, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bir yürüyüş sonrası bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'in de bulunduğu 20 sanığın yargılandığı dava 5 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi.

7 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU

Gezi Parkı olayları sırasında bayrak satan Ali Sarıçiçek, gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 10 gün cezaevinde kalan Sarıçiçek yapılan itiraz üzerine tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sarıçiçek'in de arasında bulunduğu 20 kişi için "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TÜM SANIKLARA BERAAT

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde, 5 yıl süren dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, 20 sanık hakkında beraat kararı verdi.

EŞİNİN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'in eşinin sözleri uzun süre konuşulmuştu. Eşinin tutuklanması üzerine adliye önüne çocuklarıyla birlikte gelen Merhamet Sarıçiçek, "Tamam benim kocam örgüt kurdu. Biz yedi kişilik örgütüz. 5 tane çocuğum var" sözleriyle tepki göstermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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