'GEREKLİYSE BEKLETMEYİZ' SÖZÜ 3 MİLYON GENCE UMUT OLDU
Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, bedelli askerlikle ilgili "Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır" açıklamasından sonra Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında "Gerekliyse bekletmeyiz" sözleri bedelli askerlik bekleyen 3 milyona yakın genci umutlandırdı.
3 MİLYON GENÇ ÇIKACAK YASAYI BEKLİYOR
Türkiye'de 3 milyona yakın genç bedelli askerlik hakkında çıkacak yasaları bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacaklarını söyledi.
"UYGUNSA ÖNÜNÜ AÇARIZ"
Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; "Seçim sonrasında Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şey uygun diyorlarsa, gerekli diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız." diye cevap verdi.
"GÜNDEMİMİZDE YOK, ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ŞARTLARA GÖRE BAKILIR"
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Best FM'de katıldığı programda 'bedelli askerlik' ile ilgili soruya , "Bedelli Askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. " diye konuşmuştu.
"BAKIŞ AÇIMIZ MÜSPET"
Başbakan Yıldırım da katıldığı bir televizyon yayınında bedelli askerliğe bakış açısının olumlu olduğunu belirterek, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet." ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın açıklamalarının ardından bedelli askerlik gündemde geniş yer bulmuştu.
Kaynak: haberinburada
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