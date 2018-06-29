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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kuvvet Komutanları İle Suriye Sınırında
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kuvvet Komutanları ile Suriye Sınırında

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR, KUVVET KOMUTANLARI İLE SURİYE SINIRINDA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırında denetleme yapıyor.

Tarih : 29 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kuvvet Komutanları İle Suriye Sınırında(10/10)6

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

AKAR, BERABERİNDEKİ KOMUTANLARLA KİLİS'TE

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvveleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Kilis'e gitti.

DENETLEME YAPIYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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