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Genelkurmay Başkanı Akar Kuvvet Komutanları İle Birlikte Hatay'da
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Genelkurmay Başkanı Akar Kuvvet Komutanları ile Birlikte Hatay'da

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR KUVVET KOMUTANLARI İLE BİRLİKTE HATAY'DA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'a geldi.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Akar Kuvvet Komutanları İle Birlikte Hatay'da(5/10)1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'a geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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