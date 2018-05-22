GENELEVDEN ŞAMPİYONLUK PRİMİ: KUPAYI KALDIRIRSANIZ SINIRSIZ PARTİ
Las Vegas genelevi, şehrin takımı Vegas Golden Knights'a (Vegas Altın Şövalyeleri), ulusal buz hokeyi ligi NHL'i kazanıp Stanley Cup'ı müzelerine götürmeleri durumunda büyük bir ödül vadetti. Buna göre Golden Knights şampiyon olursa tüm takıma sınırsız bir cinsel ilişki partisi düzenleyecekler.
TÜM TAKIMI ÜCRETSİZ AĞIRLAYACAKLAR
VIP konuk deneyimi ile tüm takımı ücretsiz olarak ağırlama sözü veren Las Vegas genelevi, yasal cinsel ilişki tesislerinin kapılarını şampiyonluk kutlamaları için sonuna dek açacak.
TEŞEKKÜR ETME ŞANSI
Genelev bu durumu, şehrin buz hokeyi takımının işlerine getirdiği müşteri artışı nedeniyle onlara teşekkür etme şansı olarak da görüyor.
"ONLAR KAZANIRSA HEPİMİZ KAZANIRIZ"
Genelevin sahibi Dena isimli kadın, "Onlar kazanırsa hepimiz kazanırız, takımıza buradan bir zafer kutlaması sunmak onlar için yapaileceğimiz en küçük şey" dedi. Dena, partide iki düzine kadının oyunculara eşlik edeceğini de sözlerine ekledi.
Kızların takımı sevdiğini ve onlara şampiyonluğu kazandırmak için böyle bir teşvik sunarak motivasyonlarını artırmak istediklerini söyleyen Dena, tüm oyunculara ücretsiz hizmet sunmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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