Arjantin 86'da Kupaya Döndü! Son 16'da Rakip Fransa
Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 Mağlup Edip Grubunu Lider Tamamladı
Chp Parti Meclisi Perşembe Günü Olağanüstü Toplanıyor
Genel Merkezin Önünde Toplanan Kalabalık Her Geçen Dakika Artıyor
Eski Marmarabank'ın Sahibi Ünlü İş Adamı Atilla Uras Yaşamını Yitirdi
Bakan'dan Lisanslı Depolara Müjde! Artık Tamamını Devlet Ödeyecek
Fatih Terim Kararını Verdi: Erteleyecek!
İyi Partili Yusuf Halaçoğlu'ndan Meral Akşener'e Sert Eleştiri: Bu Başarı Mı?
Abd, İran Ambargosu İçin Müttefiklerini 4 Kasım'ı İşaret Edip Tehdit Etti: Yaptırım Uygularız
Cüneyt Çakır'ın Yönettiği Zorlu Maçta İlk Gol Geldi!
Chp'liler Kılıçdaroğlu'na Karşı Ayaklandı!
Irak Başbakanı İbadi'den Pkk'ya Silah Bırakma Çağrısı
Trabzonspor'da Rodallega Ve Sosa Antrenmana Katılmadı
Jetler Havalandı! Kuzey Irak'ta Terör Hedefleri Yerle Bir Edildi
Serumu Çıkarmak İsteyen Hemşir, Bebeğin Parmağını Makasla Kesti
Marmara'da Vatandaşlar Dolu Yağışı İçin İlginç Önlemler Aldı
Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu! İnce: Kılıçdaroğlu'nun Karşısında Asla Aday Olmam!
Genç Kızların Neden Bakıyorsun Tartışması Kanlı Kanlı Bitti: 1 Yaralı
Mezardaki Esrarengiz Notun Sırrı Çözüldü: Tahrip Edip Tehdit Mesajı Yazan, Merhumun Yeğeni Çıktı
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun Sözlerini Eleştirdi: Artık Umut Vermiyorsunuz

Genel merkezin önünde toplanan kalabalık her geçen dakika artıyor

GENEL MERKEZİN ÖNÜNDE TOPLANAN KALABALIK HER GEÇEN DAKİKA ARTIYOR

Akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Partililer ''Başkan İnce'' sloganları attı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Genel Merkezin Önünde Toplanan Kalabalık Her Geçen Dakika Artıyor(9/10)5

Akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Partililer "Başkan İnce" sloganları attı.

CHP'DE İSTİFA SESLERİ YÜKSELİYOR

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden örgütlenerek saat 20.00'de CHP Genel Merkezi önüne gelen partililer eylemlerini sürdürüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin genel başkan olmasını isteyen partililer, parti yönetimini istifaya çağrıyor. Partililer, "Başkan İnce", "Yönetim istifa", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam"sloganları atıyor. Partililer, araçlarından İnce'nin seçim şarkılarını da çalarak, eşlik ediyor.

YENİ MİLLETVEKİLİ OTURMA EYLEMİ BAŞLATIYOR

CHP'nin Elazığ'dan milletvekili seçilen adayı Gürsel Erol da yarın genel merkez binası önünde oturma eylemine başlayacak.

CHP BURDUR İL BAŞKANI AKBULUT: BİZ KAYBETMEDİK, HENÜZ YENİ BAŞLADIK VE BİR LİDERKAZANDIK

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, sosyal medyahesabından olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

Akbulut, paylaşımında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nintek başına aday gösterileceği olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğinibelirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız, kendi içimizde değerlendirilir diye istifa etmemeyolunu tercih etti. Şahsımın görüş bildireceği her ortamda açıklayacağım görüşüburadan herkese söylüyorum. Biz kaybetmedik, henüz yeni başladık ve bir liderkazandık. Genel Başkanımıza görev süresi içerisinde partimize yaptığıhizmetlerden dolayı teşekkür edip cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin 50günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarmasıiçin sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultayagitmeliyiz."

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Genel  Merkezin  Önünde  Toplanan  Kalabalık  Her  Geçen  Dakika  Artıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER