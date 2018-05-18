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Gençlerbirliği Kazanarak Lige Veda Etti: 1-0

GENÇLERBİRLİĞİ KAZANARAK LİGE VEDA ETTİ: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek lige veda etti.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Gençlerbirliği Kazanarak Lige Veda Etti: 1-0(7/10)3

Gençlerbirliği - Bursaspor maçında kazanan, 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu. Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki mücadele, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynandı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ SKULETİC ATTI

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 15. dakikada Skuletic'ten geldi. Bursaspor'da Pablo Martin Batalla, yeşil-beyazlı ekipteki son maçına çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ 33 PUANLA LİGE VEDA ETTİ

Bu sonucun ardından lige daha önce veda eden Gençlerbirliği sezonu 33 puanla 17. sırada tamamladı. Bursaspor ise üst üste 3. galibiyetini aldı ve lige 39 puanla, 13. sırada nokta koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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