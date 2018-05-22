Reklamın yayınlanmasının ardından sosyal medyada oldukça paylaşılarak, eleştirilen Orhan Gencebay, konu hakkında açıklama yaptı.

"DÜNYADA 12'İNCİ SIRADA"

Gencebay, "Çok konuşuldu. Dünyada 12'nci, Türkiye'de birinci olduk." Sanatçı, sosyal medyadaki olumsuz yorumlar hatırlatınca tepki gösterdi: "Birinci olmuş reklamın neresi kötüdür?"

REKLAM İÇİN BATSIN BU DÜNYA ŞARKISINI OKUDU

Sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için önce halk otobüsüne bindi ardından da koltuk altı terleyen ve kokan bir gence tavsiyeler verdi. Orhan Gencebay reklam için 'Batsın Bu Dünya' adlı şarkısının bir versiyonunu seslendirdi. Gencebay, reklamda otobüsteki genci utandırarak üstüne geldi ve kulağına ne yapması gerektiğini fısıldadı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Orhan Gencebay'ın reklam videosu televizyonlarda yayınlanmaya başladıktan sonra sosyal medyada alay konusu oldu.

Kaynak: haberinburada