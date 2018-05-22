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Gencebay'ın alay konusu olduğu reklam, Türkiye'de 1'inci oldu

GENCEBAY'IN ALAY KONUSU OLDUĞU REKLAM, TÜRKİYE'DE 1'İNCİ OLDU

Rol aldığı deodorant reklamıyla sosyal medyanın diline düşen Orhan Gencebay, konu hakkında "Birinci olmuş reklamın neresi kötüdür" diyerek tepki gösterdi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : Gencebay'ın Alay Konusu Olduğu Reklam, Türkiye'de 1'inci Oldu(8/10)4

Reklamın yayınlanmasının ardından sosyal medyada oldukça paylaşılarak, eleştirilen Orhan Gencebay, konu hakkında açıklama yaptı.

"DÜNYADA 12'İNCİ SIRADA"

Gencebay, "Çok konuşuldu. Dünyada 12'nci, Türkiye'de birinci olduk." Sanatçı, sosyal medyadaki olumsuz yorumlar hatırlatınca tepki gösterdi: "Birinci olmuş reklamın neresi kötüdür?"

REKLAM İÇİN BATSIN BU DÜNYA ŞARKISINI OKUDU

Sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için önce halk otobüsüne bindi ardından da koltuk altı terleyen ve kokan bir gence tavsiyeler verdi. Orhan Gencebay reklam için 'Batsın Bu Dünya' adlı şarkısının bir versiyonunu seslendirdi. Gencebay, reklamda otobüsteki genci utandırarak üstüne geldi ve kulağına ne yapması gerektiğini fısıldadı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Orhan Gencebay'ın reklam videosu televizyonlarda yayınlanmaya başladıktan sonra sosyal medyada alay konusu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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