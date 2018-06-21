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Genç yıldız Mbappe, Fransa futbol tarihine geçti

GENÇ YILDIZ MBAPPE, FRANSA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Fransa'yı Peru karşısında 1-0 öne geçiren Mbappe, Fransa formasıyla büyük bir turnuvada gol atan en genç futbolcu oldu. Bundan önceki rekor 1998 Dünya Kupasında ağları havalandıran Trezeguet'e aitti.

Tarih : 21 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Genç Yıldız Mbappe, Fransa Futbol Tarihine Geçti(8/10)4

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Kaynak: haberinburada



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