GENÇ KIZ, ÜNİVERSİTE SINAVINA GİDERKEN CANINDAN OLDU
Yozgat'ta YKS sınava giden 18 yaşındaki genç kızın içinde bulunduğu otomobil takla attı. Babası yaralı olarak kurtulurken genç kız hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde takla atan otomobildeki Esra Özbek (18) öldü, babası sürücü Abdullah Özbek (55) ise yaralandı. Esra Özbek'in, babasıyla birlikte bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için kent merkezine gitmek için yola çıktığı belirtildi.
SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Sarıkaya ilçesinde oturan Abdullah Özbek, YKS'ye girecek olan kızı Esra Özbek'i kent merkezine götürmek için dün akşam otomobille yola çıktı. Abdullah Özbek yönetimindeki otomobil, Sorgun ilçesi Cihanşarlı köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN GENÇ KIZ KURTULAMADI
Kazada, sürücü Abdullah Özbek ile kızı Esra Özbek yaralandı. Ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Esra Özbek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdullah Özbek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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