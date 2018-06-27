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Genç kız gelinlik hayali kuruyordu, kefene girdi

GENÇ KIZ GELİNLİK HAYALİ KURUYORDU, KEFENE GİRDİ

Yozgat'ta, düğün hazırlığı yapan iki dünür aile mensuplarının bulunduğu otomobil biçerdöverle çarpıştı. Kazada nişanlı genç kız ve 2 kişi hayata veda etti, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 08:20
Puan Ver : Genç Kız Gelinlik Hayali Kuruyordu, Kefene Girdi(9/10)5

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, düğün hazırlığı yapan iki dünür aile mensuplarının bulunduğu otomobilin biçerdöverle çarpışması sonucu aralarında nişanlı genç kızın da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

BİÇERDÖVERLE ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, Nuh Yüksel idaresindeki 06 KMV 99 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat karayolu Sekili köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen biçerdöverle çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATA VEDA ETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan Zafir (36) ve Melike Yüksel (16) ile Sema Koç (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Nuh Yüksel ve Aleyna Yüksel ile Sema Koç'un kardeşi Ceyda Koç ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden biçerdöverle kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

NİŞANLILARI ÖLÜM AYIRDI

Yüksel ve Koç ailelerinin, kazada hayatını kaybeden Sema Koç ile nişanlısının bir hafta sonraki düğünü için hazırlık yaptığı belirtildi.

Otomobildeki kişilerin çiftin evlendikten sonra Ankara'da oturacağı eve çeyizlerini ve eşyalarını yerleştirmekten dönerken kaza geçirdiği, Sema Koç'un nişanlısının ise Ankara'da olduğu ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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