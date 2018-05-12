GENÇ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ! İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
İntihara kalkıştığı iddiasıyla eşi tarafından hastaneye getirilen genç kadın karnındaki 4 aylık bebeğiyle yaşam mücadelesini kaybetti.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde intihara kalkıştığı iddiasıyla eşi tarafından hastaneye getirilen hamile Hivda Kumza (18), karnındaki 4 aylık bebeğiyle yaşam mücadelesini kaybetti. Ağabeyi Hakan Kumza, kız kardeşinin intihar ettiğine inanmadığını, koca şiddetine maruz kalmış olabileceğini söyledi.
HAYATINI KAYBETTİ
Doğubayazıt'ta yaşayan Hivda Kumza, 7 ay önce öğrenci servis şoförü K.K. (24) ile dini nikahla dünya evine girdi. Geçen 9 Mayıs'ta evde yazmasıyla kendisini astığı öne sürülen 4 aylık hamile Kumza, çağrılan ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karnındaki kız bebeği ölen Hivda Kumza, ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kadın Doğum Yoğun Bakım servisinde tedaviye alınan genç kadın, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.
'İNTİHARA KALKIŞTI' DEDİLER
Olaydan sonra ifadesine başvurulan K.K., eşinin intihara kalkıştığını ve son anda kurtardıklarını söyledi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç kadının ağabeyi Hakan Kumza, kardeşinin intihara kalkışacak biri olmadığını söyledi. Ailelerin karşı çıkmasına rağmen kız kardeşinin K.K. ile severek evlendiğini anlatan Kumza, şunları söyledi:
EŞİ HASTANEYE GELMEDİ
"İki aile de bu evliliğe karşı çıktı, ancak buna rağmen sevdikleri için evlendiler. Olay günü telefonla eşimi aradım, ağlıyordu. Kardeşimin kendisini astığını söyledi. Hastaneye gittim. İntihar etti demişler. Kardeşim kendini asmış olsa neden beyin kanaması geçirsin? Karnındaki bebek ölmüş, doktorlar, 'Bebeği alsak hastayı kaybedeceğiz, almasak bebek anneyi zehirleyecek' dediler ve müdahale yapamadılar. Bize, 'her şeye hazırlıklı olun' dediler ve kardeşim bu sabah hayata gözlerini yumdu. Eşi servis şoförü olay günü her zaman olduğu gibi saat 6-7 civarı işe giderken, hiçbir zaman öğlen eve gitmiyordu. O gün, bu neden öğlen eve gitti, kuşkulanıyorum. Erkek gibi kızdı, kendini asacak biri değildi. Öğlen kocası eve gidiyor, yatak odasında asılı bulmuş. Neden bize bilgi vermedi? Neden polisi, jandarmayı aramadı? Kızın elbisesi neden çamur, saçları neden hırpalanmış gibiydi? Kayınpederini aramıyor. Köy muhtarı bize haber veriyor. Biz olayın incelenmesini istiyoruz. Kızlarımızı evlendirmeye korkuyoruz. Kadına şiddete hayır. Neden şiddet, biz hangi çağda yaşıyoruz. Burası Türkiye, yetkililere sesleniyorum. Bu bir intihar değil, araştırılsın. Kocası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gerçek ne ortaya çıksın. Kız kardeşim burada tedavi görürken, eşi neden hastaneye bile gelmedi."
Hivda Kumza'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Kumza ve karnındaki bebeği ilçede defnedilecek.
Kaynak: haberinburada
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