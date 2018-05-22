GENÇ KADININ MİDESİNDEN 735 BİN DOLARLIK KOKAİN ÇIKARILDI
Hindistan polisi, Yeni Delhi Havalimanı'nda midesinde piyasa değeri yaklaşık 735 bin dolar olan 106 kokain kapsülü taşıyan genç kadını gözaltına aldı.
Hindistan polisi, Yeni Delhi Havalimanı'nda midesinde piyasa değeri yaklaşık 735 bin dolar olan 106 kokain kapsülü taşıyan bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.
MİDEDEKİ KAPSÜLLER HASTANEDE ÇIKARILDI
Polise göre kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki kadının midesindeki kapsüller, hastanede laksatif verilerek çıkarıldı.
KAPSÜLLERİ SAO PAULO'DA YUTTU
14 Mayıs'ta gözaltına alının zanlının bu kapsülleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yuttuğu ve Hindistan'da bir Nijerya vatandaşına teslim etmesinin istendiği belirtiliyor.
POLİS, İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTI
Polis henüz söz konusu Nijerya vatandaşını bulamadı.
Yetkililer, daha önce hiç kimsenin midesinden bu kadar fazla miktarda kokain çıkarılmadığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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