Arap Müşterisi, Türk Devini Mahkemeye Vererek İflasını İstedi
Genç Kadının Midesinden 735 Bin Dolarlık Kokain Çıkarıldı
Tpao, 8 Ayrı Noktada Petrol Arayacak
Genelevden Şampiyonluk Primi: Kupayı Kaldırırsanız Sınırsız Parti
Lebron'un 44 Sayı Attığı Maçta Seri Eşitlendi
Adı Milletvekilliği Listesinde Yer Almayan Şimşek'ten İlk Açıklama
İstanbullular Müjde! Bir Metro Hattı Daha Yıl Sonunda Tamamlanacak
Ak Parti Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, Parti Toplantısına Lamborghini İle Geldi
Kenti Panik Sardı! Pikabı Yutan Göçükte Bu Kez Doğal Gaz Hattı Patladı
Ak Parti Milletvekili Adayı Sofuoğlu: Her Şey Çok Çabuk Gelişiyor, Elimden Geleni Yapacağım
Son Dakika! Filistin, İsrail'in Suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine Taşıdı
Adalet Bakanlığı'ndan Muharrem İnce'ye 'gülen Belgesi' Yanıtı!
Milli Takım, 2,5 Yıl Sonra İstanbul'da Maça Çıkacak
Bakanlık Güneş Panelleriyle Elektrik Üretmenin Maliyetini Düşürecek
Eşiyle Yasak Aşk Yaşayan Kuaförü Öldürmüştü! Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı
Böylesi İlk Defa Görüldü! Midesinden 3,3 Milyonluk Kokain Çıktı
İngiliz Basını Bunu Yazdı: Fenerbahçe Skrtel'i Sattı
Fenerbahçe, Ahmed Musa'nın Transferi İçin Harekete Geçti
Benzine 25, Motorine 23 Kuruşluk Zam Geldi Ancak Pompaya Yansımadı
Gizli Tutmaya Çalıştığı Hayır İşini Köy Halkı Ortaya Çıkardı

Genç Kadının Midesinden 735 Bin Dolarlık Kokain Çıkarıldı

GENÇ KADININ MİDESİNDEN 735 BİN DOLARLIK KOKAİN ÇIKARILDI

Hindistan polisi, Yeni Delhi Havalimanı'nda midesinde piyasa değeri yaklaşık 735 bin dolar olan 106 kokain kapsülü taşıyan genç kadını gözaltına aldı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Genç Kadının Midesinden 735 Bin Dolarlık Kokain Çıkarıldı(8/10)4

Hindistan polisi, Yeni Delhi Havalimanı'nda midesinde piyasa değeri yaklaşık 735 bin dolar olan 106 kokain kapsülü taşıyan bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

MİDEDEKİ KAPSÜLLER HASTANEDE ÇIKARILDI

Polise göre kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki kadının midesindeki kapsüller, hastanede laksatif verilerek çıkarıldı.

KAPSÜLLERİ SAO PAULO'DA YUTTU

14 Mayıs'ta gözaltına alının zanlının bu kapsülleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yuttuğu ve Hindistan'da bir Nijerya vatandaşına teslim etmesinin istendiği belirtiliyor.

POLİS, İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTI

Polis henüz söz konusu Nijerya vatandaşını bulamadı.

Yetkililer, daha önce hiç kimsenin midesinden bu kadar fazla miktarda kokain çıkarılmadığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Genç  Kadının  Midesinden  735  Bin  Dolarlık  Kokain  Çıkarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER