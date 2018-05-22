Hindistan polisi, Yeni Delhi Havalimanı'nda midesinde piyasa değeri yaklaşık 735 bin dolar olan 106 kokain kapsülü taşıyan genç kadını gözaltına aldı.

Hindistan polisi, Yeni Delhi Havalimanı'nda midesinde piyasa değeri yaklaşık 735 bin dolar olan 106 kokain kapsülü taşıyan bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

MİDEDEKİ KAPSÜLLER HASTANEDE ÇIKARILDI

Polise göre kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki kadının midesindeki kapsüller, hastanede laksatif verilerek çıkarıldı.

KAPSÜLLERİ SAO PAULO'DA YUTTU

14 Mayıs'ta gözaltına alının zanlının bu kapsülleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yuttuğu ve Hindistan'da bir Nijerya vatandaşına teslim etmesinin istendiği belirtiliyor.

POLİS, İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTI

Polis henüz söz konusu Nijerya vatandaşını bulamadı.

Yetkililer, daha önce hiç kimsenin midesinden bu kadar fazla miktarda kokain çıkarılmadığını söyledi.

Kaynak: haberinburada