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Genç Kadına Kabusu Yaşatan Asansör Sapığının Cezasını Mahalleli Kesti!
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GENÇ KADINA KABUSU YAŞATAN ASANSÖR SAPIĞININ CEZASINI MAHALLELİ KESTİ!


Genç kadına kabusu yaşatan asansör sapığının cezasını mahalleli kesti!
Tarih : 20 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : Genç Kadına Kabusu Yaşatan Asansör Sapığının Cezasını Mahalleli Kesti!(7/10)3

Batman'da işten eve dönen genç kadını asansörde taciz eden sapık mahalleliye yakalandı. Polis, saldırganı mahallelinin elinden zor kurtardı.

ASANSÖRE GİREN SAPIK, GENÇ KADINI TACİZ ETMEYE BAŞLADI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre Batman'da işten eve dönen genç kadın takip edildiğinden habersizdi. Kapıdan içeri girince tacizci peşinden koşarak geldi. Genç kadın, asansöre binmek üzereyken tacizci o sırada dış kapıya vurup yardım isteyince komşusu sanıp ona kapıyı açtı. Peşinden asansöre giren sapık kadını taciz etmeye başladı.

GENÇ KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYAN KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

Genç kadın bir yandan tacizciye karşı koyarken bir yandan yardım çığlıkları attı. Tacizcinin tişörtü kadının elinde kaldı. Sesi duyan komşular evlerinden çıkıp yarı çıplak kaçan sapığı kovalamaya başladı.

TACİZCİ MAHALLELİLER TARAFINDAN LİNÇ EDİLDİ

Merdiven boşluğuna saklanan tacizciyi yakalayan mahalleli linç etmeye kalkıştı. Polisler onu mahallelinin elinden zor kurtardı. Gözaltına alınan tacizci cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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