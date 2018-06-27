GENÇ KADIN, ALDATILDIĞINI KOCASININ SIRTINDAKİ SİVİLCEDEN ANLADI
Erzincan'da yaşayan 2 yıllık evli kadın aldatıldığını kocasının sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından anladı. Genç kadının avukatının konuyla ilgili attığı tweet sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Erzincan'da yaşayan 2 yıllık evli bir kadın aldatıldığını kocasının sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından anladı. Genç kadının avukatı, "Kocasının sırtındaki sivilcenin sıkılmasından aldatıldığını anlayan ve bunda da haklı çıkan bir müvekkilim var" şeklinde bir tweet attı. Tweet kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.
ALDATILDIĞINI KOCASININ SIRTINDAKİ SİVİLCELERİN SIKILMASINDAN ANLADI
Erzincan'da 2 yıl önce evlenen ve mutlu bir evlilik hayatı sürdüren bir kadın aldatıldığını kocasının sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından anladı. Kocasının sırtındaki sivilceleri kendi başına sıkmasının mümkün olmadığını düşünen kadın dedektif gibi iz sürerek kendisini aldatan kocasını sevgilisiyle bastı. Genç kadın olaydan sonra boşanma davası açmak için Avukat Tolga Aydemir'le görüştü. Olayı dinleyen Av. Aydemir konuyla ilgili twitter hesabından "Kocasının sırtındaki sivilcenin sıkılmasından aldatıldığını anlayan ve bunda da haklı çıkan bir müvekkilim var" şeklinde bir tweet attı. Tweet kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.
TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ KONTROL ETTİ
Konuyla ilgili müvekkilinin de rızasını alarak açıklama yapan Av. Aydemir, "Müvekkilim iki yıllık evli ve son derece iyi gittiğini düşündüğü bir evliliği var. Ancak bir gün kocasının sırt bölgesindeki sivilcelerin sıkılmış olduğunu görüyor. Kocasının kendi kendine sıkması mümkün olmadığı için sivilceleri kimin sıktığını soruyor ama kocası kaçamak cevaplar verip olayın üstünü örtmeye çalışıyor, müvekkilim de daha fazla üstelemiyor. Gece eşi uyurken telefonunu açıp mesajları kontrol ediyor ama elle tutulur bir şey bulamıyor. Sadece telefonda kayıtlı olmayan bir numaranın aynı gün içerisinde 4-5 kez aradığını ve ortalama 2 dakikalık telefon görüşmeleri olduğunu ve aynı numaranın önceki günlerde aramalarının olduğunu görüyor.
YAZIŞMALARIN GÖRÜNTÜLERİNİ ALIP KENDİ TELEFONUNA GÖNDERDİ
Ertesi gün kocasının eve geldiğinde olası mesaj kayıtlarını temizlemesi ihtimaline binaen öğleden sonra eşinin çalıştığı işyerine giden müvekkilim akşam kendi arkadaşlarının eve misafirliğe geleceğini onun için market alışverişine çıktığını ancak şarjı bittiği için bir arkadaşını arayamadığını söyleyip eşinden telefonunu istiyor. Eşinin yanındayken arkadaşıyla bir müddet telefonda konuştuktan sonra bir bahaneyle dışarı çıkıp eşinin whatsapp yazışmalarını kontrol ediyor. Telefonda daha önce gördüğü numaranın bir kadın tarafından kullanıldığını görüp yazışmaların ekran görüntülerini alıp kendi telefonuna gönderiyor.
KOCASINI TAKİP EDİP DİĞER KADINLAR BASTI
Yazışmalarda sivilce muhabbeti de mevcut. Daha sonra bir şey olmamış gibi telefonu eşine geri veren müvekkil kocasını akşam kadın arkadaşlarının misafirliğe geleceğini geç saate kadar oturacaklarını bu sebeple eve gelmemesini tembihleyip işyerinden ayrılıyor. Akşam kocasının eve gelmediği zaman nereye gideceğini görmek için iş çıkışı kocasını gittiği eve kadar takip edip basıyor" ifadelerini kullandı.
ANLAŞMALI BOŞANMA
Attığı tweetin müvekkilinin kocası tarafından da okunduğunu ve boşanmaya yanaştığını ifade eden Av. Aydemir çiftin anlaşmalı boşanmak için gerekli adımları atacağını kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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