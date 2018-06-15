İstanbul'da 20 yaşındaki Cemal ile 17 yaşındaki K.D., 5 aydır sevgiliydi. Baba, kızının Cemal'le görüşmesine izin vermedi. Ancak gençler görüşmeyi sürdürdü. Bunu fark eden babanın kızı K.D.'ye şiddet uyguladığını iddia eden Cemal A., intikam için kız arkadaşının babasının TC kimlik numarasıyla emniyete 2 kez bomba ihbarı yaptı. Gencin tuzağı ortaya çıktı, hakkında 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

BABA, KIZININ İLİŞKİSİNE KARŞIYDI

İstanbul Maltepe'de yaşayan 20 yaşındaki Cemal A., 17 yaşındaki K.D. ile 5 aydır sevgiliydi. İlişkilerindeki en büyük engel genç kızın babasıydı. İlişkiyi onaylamayan 42 yaşındaki baba Mustafa D., âşıkların görüşmelerini de yasaklamıştı.

BABA GÖRÜŞMELERİNİ YASAKLAYINCA GENÇ, İNTİKAM PLANI YAPTI

Öyle ki K.D. babasına kızıp sevgilisinin yanına kaçtı ancak daha sonra evine geri döndü. Cemal A., hem sevgilisiyle görüşebilmek hem de ilişkilerine izin vermeyen babadan intikam almak için akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu.

SEVGİLİSİNİN BABASININ BİLGİLERİYLE 2 KEZ BOMBA İHBARI YAPTI

Çılgın âşık, ilk olarak baba Mustafa D.'nin bilgisayarının IP adresini ve TC kimlik numarasını ele geçirdi. Mustafa D.'nin adına, gecen ocak ayında emniyete 2 farklı e-posta yollayan Cemal A., ilk ihbar mesajında "Taksim Meydanı'nda yüklü bir bomba patlatacağım. Allah şahidimdir ki kalleş Türklerin sonu gelecek. Allah'ın izniyle Maltepe ve çevresini de kana bulayacağım" diye yazdı.

KIZ ARKADAŞININ OKULUNA DA BOMBA İHBARI YAPTI

1 hafta sonra emniyete ikinci bir mesaj gönderen Cemal A., bu mesajında ise "Okula yüklü miktarda IŞİD tarafından bomba düzenekleri kurulmuştur. Okulu tahliye etmeniz için 1 saat var" diye, sevgilisinin okulu için asılsız ihbarda bulundu. İhbarla birlikte okul tamamen boşaltıldı, büyük panik yaşandı. Gözü dönmüş âşığın amacı, sevgilisinin babasına ceza vermek ve bu sayede rahatça görüşebilmekti.

BABA, POLİSİ DOLANDIRICI SANDI

Ardı ardına mail'le yapılan ihbarları araştıran Terörle Mücadele ekipleri, mail'leri atan kişi olarak görünen Mustafa D.'yi aradı. Telefondaki kişi kendini polis olarak tanıttı ancak Mustafa D. arayanın dolandırıcı olduğunu düşünerek telefonu yüzüne kapattı. Bunun üzerine ekipler, Mustafa D.'nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan talihsiz adam, gerekçeyi öğrendiğinde ise büyük şok yaşadı.

KIZININ SEVGİLİSİNDEN ŞÜPHELENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Mail'leri kendisinin atmadığı söyleyen Mustafa D., polisleri zor ikna edebildi. Şüphelendiği biri olup olmadığı sorulan adamın aklına ilk olarak kızının ilişkilerine izin vermediği erkek arkadaşı geldi. Mustafa D., "Kızım 20 gün önce evden kaçmıştı. Daha sonra geldi. Kızımla arkadaşlık etmesine onay vermediğim Cemal'den şüpheleniyorum. Benim adıma mail'i o atmış olabilir" dedi.

"RAHAT BULUŞABİLMEK İÇİN YAPTIM, PİŞMANIM"

Babanın ifadesiyle gözaltına alınan Cemal A., mail'leri kendisinin attığını itiraf etti. Kız arkadaşının babası tarafından dövüldüğünü iddia eden Cemal A., görüşmelerine de izin vermediğini belirterek, "İhbarı onun adını yazarak ben yaptım. Rahat buluşabilmek için yaptım. İhbarım nedeniyle okul da tahliye oldu. Rahatça görüştük. Kübra benimle babasının IP adresini ve TC kimlik numarasını paylaştı. Sevdiğim için yaptım, pişmanım" diye ifade verdi.

"SEVGİLİM, KOLUMU MOR GÖRÜNCE İNTİKAM ALMAK İSTEDİ"

Babası ile erkek arkadaşının arasında kalan genç kız ise babasının kolunu sıkması nedeniyle kolunun morardığını ve bunu gören erkek arkadaşının da sinirlenerek, "Baban bu durumun cezasını çekecek" dediğini söyledi. Babasının IP ve TC kimlik numarasını erkek arkadaşına vermediğini de ifade eden Kübra D., "Kendisi aldı. Bilgisayar sistemlerinde iyiydi" diyerek kendini savundu.

GENÇ AŞIĞA, 7 YIL HAPİS İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasından sonra savcılık iddianame hazırladı. İddianamede, Cemal A. hakkında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelinin tutuksuz olarak yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada