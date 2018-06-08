GENÇ ANNE, GÜPEGÜNDÜZ KAÇIRILAN OĞLUNU KURTARMAK İSTERKEN METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Sancaktepe'de, bir arkadaşına gitmek için evden çıkan kadının oğlu, güpegündüz bir otomobillle kaçırıldı. Otomobilin peşinden koşan kadın, tutunduğu kapıyla metrelerce sürüklenerek kol ve bacaklarından yaralandı.
Sancaktepe'de 5 yaşındaki oğlu ile birlikte arkadaşına gitmek üzere dün evden çıkan Serpil Uzer, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Genç kadının yanındaki oğlu güpegündüz bir otomobille kaçırıldı. Otomobilin peşinden koşan Serpil Uzer, tutunduğu kapıyla metrelerce sürüklenerek kol ve bacaklarından yaralandı. Genç kadın, "Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Oğlumu eski eşim kaçırdı." diyerek polise başvurdu. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
"OĞLUMUN ÇIĞLIKLARI HALA KULAĞIMDA"
Eski eşi Remzi K'nın oğlunu kaçırdığını belirterek, polise başvuran Serpil Uzer, gözyaşları içinde yaşadıklarını DHA'ya şöyle anlattı: "Saat 12.00 gibi oğlumla birlikte arkadaşıma gitmek için evden çıktık. Tam cadde ortasındayken bir anda oğlumun yanımda olmadığını gördüm. Baktığımda oğlumun biri tarafından omzuna alınıp kaçırıldığını gördüm. Ayrıldığım eşim oğlumu kaçırdı. Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Peşinden koştum. Siyah bir arabaydı. Kapıyı açmaya çalıştım ama açamadım. 5 metre kadar falan beni sürükledi. Alamadım oğlumu ellerinden." diye konuştu.
14 YAŞINDAYKEN EVLENDİ
14 yaşındayken evlendiği eşinden 5 yıl önce ayrıldıklarını vurgulayan Uzer, "Doğukan onu babası olarak bile bilmiyor. Hiçbir şekilde görüşmediler. Görmedi tanımadı zaten. Diğer oğlum 16 yaşında, 11 yaşındaydı ayrıldığımızda hiç görüşmediler" dedi.
"12 SAAT OLDU HİÇBİR HABER YOK"
Oğlunun açık kalp ameliyatı olduğunu belirten Uzer, "Gündüz 12'de kaçırıldı Doğukan ve şu ana kadar hiç bir haber yok. Oğlum açık kalp ameliyatı oldu. Sürekli kontrolleri var. İlaçlarını sürekli kullanıyor. Bugün 12.00'de ilaçlarını verdim. Ama gece 12.00'de vermem gereken ilaçlarını veremedim." diye konuştu.
"SÜREKLİ TEHDİT EDİLİYORUZ"
Ayrıldıktan sonra eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen Uzer, "Bu 5 yıllık süre içerisinde sürekli tehdit edildim. Bulacağım, vuracağım, öldüreceğim, küçük oğlumu kaçıracağım, bunu hep söylüyordu. Büyük oğlumu da tehdit ediyor." dedi.
"NE OLUR DOĞUKAN'I GERİ GETİR, O DAHA ANNE KUZUSU"
Eski eşine seslenen Uzer, oğlunun daha küçük olduğunu söyleyerek, "Bu gece Cuma gecesi ve cuma günü, ne olur Doğukan'ı getirsin ve bana sağ salim teslim etsin. O daha küçük anne kuzusu. Onu getirmesini istiyorum sağ salim." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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