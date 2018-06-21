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Genç Adam, Kendisine Saldıran Ayıyla Birlikte Uçurumdan Aşağı Yuvarlandı

GENÇ ADAM, KENDİSİNE SALDIRAN AYIYLA BİRLİKTE UÇURUMDAN AŞAĞI YUVARLANDI

Erzurum'da hayvanlarına bakmak için gittiği dağlık alanda ayı saldırısına uğrayan genç adam, ayıyla birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Tarih : 21 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Genç Adam, Kendisine Saldıran Ayıyla Birlikte Uçurumdan Aşağı Yuvarlandı(5/10)1

Erzurum'un Arıbahçe köyünden hayvanlarına bakmak için gittiği dağlık alanda ayı saldıran Yunus Tosunoğlu (35), ayıyla birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

3 ÇOCUK BABASI GENÇ ADAM VE AYI UÇURUMDAN AŞAĞI YUVARLANDI

Olay, öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü dağlık alanında meydana geldi. Hayvanlarına bakmak için köylülerle birlikte Gülümderesi mevkiine giden 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'na iddiaya göre, ayı saldırdı. Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı.

GENÇ ADAMA SALDIRAN AYI OLAY YERİNDE GÖRÜNMEDİ

Olay yerindeki arkadaşları durumu jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Bölgeye karayoluyla ekipler inemeyince askeri helikopter sevk edildi. Helikopterden inen AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Hayvancılıkla uğraşan Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma köyde inceleme yaparken, köylüler ilk kez ayı saldırısı ile karşılaştıklarını, Tosunoğlu'na saldıran ayının olayın ardından bölgede görünmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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