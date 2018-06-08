GENÇ ADAM KAFASINI KESTİĞİ YILAN TARAFINDAN ISIRILDI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Bahçesinde bulduğu yılanı öldüren ABD Teksaslı adam, hayvanı çöpe atmaya çalışırken kopuk kafa tarafından ısırıldı.
ABD'nin Teksas eyaletinde bir adam öldürdüğü bir çıngıraklı yılanın kopuk kafası tarafından ısırılmasının ardından 26 doz panzehirle hayatta kalmayı başardı. Jennifer Sutcliffe, yaptığı açıklamada, kocasının bahçede çalışırken 1,25 metrelik çıngıraklı yılanı gördüğünü kafasını keserek öldürdüğünü söyledi.
ÇÖPE ATARKEN ISIRDI
Sutcliffe çöpe atmak için ölmüş yılandan geriye kalanları almaya çalıştığında, kopuk kafanın kocasını ısırdığını anlattı. Ölmüş yılanların ısırma refleksi ölümden birkaç saat sonrasına kadar devam edebiliyor. Jennifer Sutcliffe ısırılmasının hemen ardından kocasının nöbet geçirmeye başladığını söyledi.
Daha sonra da Corpus Christi kenti yakınlarındaki evinden ambulans helitopterle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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