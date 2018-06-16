Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne balayı için gelen yaşam koçu, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadı. Genç adam, tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için gelen yaşam koçu İlter Faik Kaya, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.

SANDALETLE GECE KULÜBÜNE GİRMESİNE İZİN VERİLMEDİ, KAVGA ÇIKTI

Balayı için KKTC'ye gelen yaşam koçu İlter Faik Kaya, turizm şehri Girne'de eşiyle birlikte eğlenmek için ünlü bir gece kulübüne gitti. Güvenlik görevlileri, iddiaya göre, sandaletle içeri girmek isteyen Kaya'ya izin vermeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, güvenlik görevlileri İlter Faik Kaya'yı dövdü.

GÖZÜNE VE BURNUNA DARBE ALAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Gözüne ve burnuna darbe alan Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlter Faik Kaya, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Emniyet yetkilileri, sandaletle kulübe girmek isteyen Kaya'nın burnunu kırdığı belirtilen 2 güvenlik görevlisinin tutukladığını belirtti.

Kaynak: haberinburada