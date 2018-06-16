Çocuğuna Hasret Kalan Baba Oğlunu Görebilmek İçin Kafasına Silah Dayadı
Dünya Kupasında Messi Sahnede! Arjantin, İzlanda İle Karşılaşıyor
Çamura Saplanan Seçim Otobüsü İnce'ye Zor Anlar Yaşattı
Bahçeli'yi Kızdıran İddia! Bayramlaşma Töreninde Patladı: Şerefsizler
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayda 1 Kişi Gözaltına Alındı
Sakarya'daki Vahşet Sonrası Hükümet Beklenen Adımı Atıyor
Dünya Kupası Tarihinde Bir İlk Yaşandı
13 Yaşındaki Çocuk Lunaparktaki Balerinden Düşerek Can Verdi! Anbean Kaydedildi
Görüntüler Bugün Türkiye'de Çekildi! Kısa Sürdü Ama Zarar Büyük
Celta Vigo'ya Transfer Olan Okay, Taraftara Veda Etti
Chp'nin 'ezan' İddiasına Hükümet Kanadından Çok Sert Yanıt
Hangi İlde Kaç Seçmen Var? Beklenen Liste Yayınlandı
Fenerbahçe'nin Teklifi Sonrası Hollanda Ekibi Harekete Geçti
Galatasaray, 10 Milyon Euroluk Teklif Gelirse Gomis'i Gönderecek
Favori Sahaya İndi! Fransa, Avustralya Karşısında
'iş Makinesi Yapmış' Diyen Validen Yeni Açıklama: İnandırıcı Gelmedi
Genç Adam, Balayında Sandaletle Gece Kulübüne Girmek İsteyince Dayak Yedi
Cani Evlat, Kumar Oynamasına Kızan Babasını Dövdü, Araya Giren Annesini Bıçakladı
Alman Basını Adil Öksüz'ün Berlin'deki Evde Kaldığını Doğruladı!
Tuğçe Kandemir, Çağatay Akman'ın Beğenmediği Şarkıyla Meşhur Oldu

Genç Adam, Balayında Sandaletle Gece Kulübüne Girmek İsteyince Dayak Yedi

GENÇ ADAM, BALAYINDA SANDALETLE GECE KULÜBÜNE GİRMEK İSTEYİNCE DAYAK YEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne balayı için gelen yaşam koçu, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadı. Genç adam, tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.

Tarih : 16 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Genç Adam, Balayında Sandaletle Gece Kulübüne Girmek İsteyince Dayak Yedi(5/10)1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için gelen yaşam koçu İlter Faik Kaya, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.

SANDALETLE GECE KULÜBÜNE GİRMESİNE İZİN VERİLMEDİ, KAVGA ÇIKTI

Balayı için KKTC'ye gelen yaşam koçu İlter Faik Kaya, turizm şehri Girne'de eşiyle birlikte eğlenmek için ünlü bir gece kulübüne gitti. Güvenlik görevlileri, iddiaya göre, sandaletle içeri girmek isteyen Kaya'ya izin vermeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, güvenlik görevlileri İlter Faik Kaya'yı dövdü.

GÖZÜNE VE BURNUNA DARBE ALAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Gözüne ve burnuna darbe alan Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlter Faik Kaya, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Emniyet yetkilileri, sandaletle kulübe girmek isteyen Kaya'nın burnunu kırdığı belirtilen 2 güvenlik görevlisinin tutukladığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Genç  Adam  Balayında  Sandaletle  Gece  Kulübüne  Girmek  İsteyince  Dayak  Yedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER