GELİNLİĞİYLE OY KULLANMAYA GİDEN GENÇ KIZ, İLGİ ODAĞI OLDU
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için gelin, gelinliğiyle Tekirdağ'da oy kullanırken damat ise İstanbul'da oy kullandı.
Tekirdağ'da bir gelin, düğün törenleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için gelinliğiyle sandık başına gitti.
GELİNLİKLE OY KULLANMAYA GİTTİ
Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlikle Tekirdağ Turizm Otelcilik Meslek Lisesine gelen Zeynep Giriklioğlu, vatandaşların ilgi odağı oldu. Gelin Zeynep, 1424 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
DAMAT İSTANBUL'DA OY KULLANDI
Giriklioğlu, eşi Çağrı Giriklioğlu'nun İstanbul'da oy kullanacağı için yanında olamadığını söyledi.
"SEÇİMİN DÜĞÜN GÜNÜMÜZE DENK GELMESİ İLGİNÇ BİR TESADÜF OLDU"
Düğün töreni öncesinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanmaya geldiğini ifade eden Giriklioğlu, "Düğün tarihimizi 6 ay önce belirlemiştik, Seçime denk gelmesi tesadüf oldu. Gelinlikle oy kullanmak çok değişik bir duygu. Hiç aklımızda yoktu böyle bir şey. Ülkemiz için her şeyin hayırlısı olsun. Oyumu kullanıp düğüne gideceğim." dedi.
Giriklioğlu, seçimlerin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, seçim gününde evlenmelerinin, kendileri için unutulmaz bir anı olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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