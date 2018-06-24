Trabzonspor'un Anlaşamadığı Futbolcu Göztepe'ye Gidiyor
Suruç'ta Eşi Ve 2 Oğlunu Kaybeden Acılı Anne, Yine De Sandığa Gitti!
Son Dakika! Ağrı'da Sahte Pusula İle Oy Kullanmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı
Polis Havaya Ateş Açarak Durdurduğu Araçta 4 Çuval Oy Pusulası Buldu
Ak Parti'den Aday Olan Kenan Sofuoğlu, Oyunu Kullandı
Son Dakika! Suruç Olaylarıyla İlgili Vali'den İlk Açıklama: Ölü Olduğu İddiaları Asılsızdır
Göztepe'nin Yollarını Ayırdığı Sabri, Galatasaray'a Dönüyor
Ünlü Manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'la Aynı Okulda Oy Kullandı
Seçimlere Müdahale Girişimi! 10 Yabancıya Yasal İşlem Başlatıldı
Sandık Görevlisi Mükerrer Oy Kullanmaya Çalışırken Suçüstü Yakalandı
Gelinliğiyle Oy Kullanmaya Giden Genç Kız, İlgi Odağı Oldu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Oyunu Kullandı
Deniz Baykal, Seyyar Sandık İle Tedavi Merkezinde Oyunu Kullandı
Köklü Kulüp, Yarına Kadar Para Ödemezse Ligden Düşecek
Beşiktaşlı Taraftar, Tff'ye Kızıp Hıncını Oy Pusulasından Aldı
Aziz Yıldırım, Oy Kullandığı Gibi Türkiye'den Ayrılacak
Suruç'ta Fazladan Oy Kullanıldığı İddialarına Bahçeli'den Yanıt!
Seçim Şaibesiyle İlgili Ysk'dan İlk Adım Geldi!
Dünya Kupası Biter Bitmez Vida Gidiyor
Seçimin İlk Sandığı Kapandı, Sadece 2 Kişi Oy Kullandı!

Gelinliğiyle oy kullanmaya giden genç kız, ilgi odağı oldu

GELİNLİĞİYLE OY KULLANMAYA GİDEN GENÇ KIZ, İLGİ ODAĞI OLDU

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için gelin, gelinliğiyle Tekirdağ'da oy kullanırken damat ise İstanbul'da oy kullandı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Gelinliğiyle Oy Kullanmaya Giden Genç Kız, İlgi Odağı Oldu(9/10)5

Tekirdağ'da bir gelin, düğün törenleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için gelinliğiyle sandık başına gitti.

GELİNLİKLE OY KULLANMAYA GİTTİ

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlikle Tekirdağ Turizm Otelcilik Meslek Lisesine gelen Zeynep Giriklioğlu, vatandaşların ilgi odağı oldu. Gelin Zeynep, 1424 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

DAMAT İSTANBUL'DA OY KULLANDI

Giriklioğlu, eşi Çağrı Giriklioğlu'nun İstanbul'da oy kullanacağı için yanında olamadığını söyledi.

"SEÇİMİN DÜĞÜN GÜNÜMÜZE DENK GELMESİ İLGİNÇ BİR TESADÜF OLDU"

Düğün töreni öncesinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanmaya geldiğini ifade eden Giriklioğlu, "Düğün tarihimizi 6 ay önce belirlemiştik, Seçime denk gelmesi tesadüf oldu. Gelinlikle oy kullanmak çok değişik bir duygu. Hiç aklımızda yoktu böyle bir şey. Ülkemiz için her şeyin hayırlısı olsun. Oyumu kullanıp düğüne gideceğim." dedi.

Giriklioğlu, seçimlerin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, seçim gününde evlenmelerinin, kendileri için unutulmaz bir anı olacağını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gelinliğiyle  Oy  Kullanmaya  Giden  Genç  Kız  İlgi  Odağı  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER