Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gelibolu tarihi yarımada kısmının da af kapsamı dışına alındığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tarihi yarımada içindeki Sultanahmet, Süleymaniye çevresi, Topkapı'dan Süleymaniye'ye geçen hatta Unkapanı caddesine kadar bu düzenlemenin dışında. Gelibolu tarihi yarımada kısmını da af kapsamı dışına aldık" dedi.

Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"RUHSAT ALIP YERİNDEN FAZLA YER KAPLAYANLAR VAR"

Mülkiyet sorunu olanlar, gelip hazine üzerinde yapılmış yerlerde veya kendi yerinden taşmışlarla ilgili sorunlar var. İkinci sorun ise ruhsatını almayıp oturanlar, ruhsatı alıp da yerinden fazla mülkiyet yapanlar. Bazı fabrikalar eklentilerinden dolayı kaçak duruma düşmüş, fazla alan kaplamış. Bunlar da imara aykırılık teşkil ediyor. Bunların ekonomik kaybı da var.

Sosyal sorunlar da var. Kaçak diyoruz adına. Suda, elektrikte, gazda epey sorunlar çıkıyor. Bazı yanlış adamlar gidip kaçaklık teşkil edenlerden zarf içinde bir şey alıyor. Bunlar için devreye girdik.

"OTURDUĞU YER HAZİNE'NİNSE BEDELİNİ VERMESİ GEREKECEK"

Arsa kendisine aitse konu yapıyla ilgili imara aykırılığa ilgili. Yüzde 3'ü yatırılacak. İş yeri ise yüzde 5'ini yatıracak. Kat mülkiyetine geçmek istiyorsa yüzde 6'sını ödeyecek.

Arsa bedeli üzerinden imara aykırılık teşkil edilen değer neyse yüzde 3'le çarpıp fiyat ortaya çıkacak.

Eğer oturduğu yer hazineninse bedelini verip sahip olacak.

Yapı kayıt belgesi alan bir vatandaş her türlü ihtilafı çözmüş oluyor. Sonra ihtilaflar varsa hukuken bunlar düşer.

"GELİBOLU YARIMADASI DA AF KAPSAMI DIŞINDA"

Tarihi yarımada içindeki Sultanahmet, Süleymaniye çevresi, Topkapı'dan Süleymaniye'ye geçen hatta Unkapanı caddesine kadar bu düzenlemenin dışında.

Gelibolu tarihi yarımada kısmını da af kapsamı dışına aldık.

İstanbul'da yüzde 40 civarı imara aykırılık var.

Hazine arazisi üzerine ev, iş yeri yapan vatandaş gelip beyanda bulunuyor. Bunun bedeli bu, ben almak istiyorum diyor. Parasını alıp işi bitiyoruz.

2b üzerinde aldığı halde ormancılar dava açtığında kazanıp elinde mülkiyeti olanlar da gelip bunu bana satın derse tapularını alacaklar.

Şahıs arazisi üzerinde benim yapacak bir şeyim olmaz. Sizin arazinizi biri işgal ettiyse şahıs malında bizim yapacak bir şeyimiz yok.

Ruhsatsız bina da müracaat edecek, yüzde 3'ü verip ruhsatı alacaklar.

"YASA CUMHURBAŞKANIMIZA GİDECEK"

Bu yasa Cumhurbaşkanımıza gidecek. Bir hafta 10 günü bulur. Bilgisayar altyapısını kurmak için çalışıyoruz. Bazı kurumlara da yetki vereceğiz.

Altıncı ayın ortalarından itibaren kendi sitemizden ilan edeceğiz. İki tane belge isteyeceğiz.

Doğru beyan etmeyenlerin başına bela olur. Yüz yılın fırsatını üç kuruş için vatandaş harcamaz diye düşünüyorum.

30.10.2018'e kadar müracaat edilebilecek. Buradan gelecek gelir ne kadar olur belli değil. Ortalama 39-40 milyar lira gelecek. Buradan gelecek bedelin hükümetin niyeti kentsel dönüşümde kullanmak. Deprem gibi bir belamız var. Zemine dikkat etmeden ev yapılıyor. Özensiz davranılıyor. Başımıza büyük felaketler geliyor. Ben burdan çıkan parayı kentsel dönüşümde kullanmak istiyorum.

Kaynak: haberinburada