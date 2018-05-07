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Gelecek Planlarına Darbe İndi: Ay Tozu Tehlike Saçıyor

GELECEK PLANLARINA DARBE İNDİ: AY TOZU TEHLİKE SAÇIYOR

Ay'da koloni kurulmasının tartışıldığı bu günlerde uydumuz hakkında yeni bir gerçek fark edildi. Ay tozu, insan hücrelerini öldürerek kansere varabilen tehlikelere yol açıyor.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Gelecek Planlarına Darbe İndi: Ay Tozu Tehlike Saçıyor(5/10)1

Astronotların Ay'a geri döneceği ve hatta orada kalıcı bir uzay üssü kuracağının konuşulduğu şu günlerde, ABD'nin Stony Brook Üniversitesi'nden bilim adamları, Ay tozu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

HÜCRELERİ ÖLDÜRÜYOR

Araştırmalara göre Ay tozuna maruz kalmak ciddi tehlikeler barındırıyor. Simule edilmiş Ay toprağı ile gerçekleştirilen testlerde, bu toz parçacıkları insan akciğer hücrelerinin %90'ını öldürüyor. Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde tozun, nöronlar ve sinir hücrelerini de yok ettiği gözlendi. Ayrıca potansiyel bir kanser riski oluşturduğu da ortaya çıktı.

ATMOSFER OLMADIĞI İÇİN TOZLAR ÇOK TEHLİKELİ

Dünya'nın aksine Ay'da atmosfer olmadığı için bu uydudaki toprak, milyonlarca yıldır aşırı sıcaklık değişimlerine, kozmik ışın bombardımanına ve mikrometeoitlerin (küçük meteor parçaları) çarpmasına maruz kalıyor. Oksijensiz, susuz ve biyolojik aktivitenin olmadığı ortamda ufacık, aşındıran, kimyasal olarak reaktif, yüksek statik yük taşıyan tozlar haline geliyor. Bu yüzden Ay'daki toprak büyük çoğunlukla toz halinde uydunun yüzeyini kaplıyor ve astronotların kostümüne yapışarak büyük tehlike arz ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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