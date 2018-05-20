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Geceyi Gizemli Seslerin Geldiği Tünelde Geçirdi, Şoke Eden Anı Kaydetti
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Geceyi gizemli seslerin geldiği tünelde geçirdi, şoke eden anı kaydetti

GECEYİ GİZEMLİ SESLERİN GELDİĞİ TÜNELDE GEÇİRDİ, ŞOKE EDEN ANI KAYDETTİ

ABD'de doğa üstü olayları araştıran adam, geceyi hakkında gizemli iddialar olan bir tünelin içinde geçirdi. Sorduğu soruya telsiz yardımıyla cevap almayı başaran adam, o anları anbean görüntülemeyi başardı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : Geceyi Gizemli Seslerin Geldiği Tünelde Geçirdi, Şoke Eden Anı Kaydetti(7/10)3

Paranormal olayları araştırmasıyla bilinen Xaver Hunter isimli adam, ABD'nin Nevada eyaletindeki Lake Mead Gölü çevresindeki bir tünelde yaptığı araştırmada gizemli bir ses kaydetti. Tünele girip orada biri olup olmadığını soran adam, ses kayıt cihazının telsiz yardımıyla aldığı kayıtta "Carol" ismini duymayı başardı.

BÖLGE İLE İLGİLİ GİZEMLİ İDDİALAR VARDI

İnsanların ölü bedenlerin bulunduğunun iddia edildiği ve bir kadının gece dolaşırken görüldüğü bu bölgede araştırmalar yapan adam, geceyi bir tünelde geçirmeye karar verdi. Bölgenin çok fazla cinayete ev sahipliği yaptığını anlatan Xaver, bazı insanların bu tünellerden geçerken sesler duyduklarını iddia etmeleri üzerine yaptığı araştırmanın sonucunu yayınladı.

Bu dünya ile diğeri arasında sıkıştığını düşündüğü kişiye seslenen adam aldığı cevap sonrası şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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