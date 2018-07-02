Geceleri Telefonu Susmayan Leyla'nın Dedesi İsyan Etti
Yıldız Futbolcuya Şenol Güneş Fırçası: Buraya Gezmeye Mi Geldin
Eski F.Bahçeliyi G.Saray'a Önerdiler: İster Misiniz?
Fetö'nün Üst Düzey 4 Yöneticisi Yakalandı
Kayıp Üniversiteli Yusuf'un Cesedi Korkunç Halde Bulundu
Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
Atatürk'ün Afrin'deki Gizli Karargahı Bulundu
Özel Tasarım Çorapları Görünce Dayanamayan Pelin, Cüzdanına Sarıldı
'akşener, Erdoğan'ın Yardımcısı Olacak' İddiasına Ak Parti'den Cevap
Ünlüleri Dolandıran Çete Çökertildi, Aralarında Canan Karatay Da Var!
Alper'in Cenazesi Baba Ocağına Geldi, Annenin Feryadı Yürek Dağladı
Hayatının Aşkını Türkiye'de Bulan Jessica, Rize'ye Gelin Gitti
Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Esnaf, Bankta Oturup Uygunsuz Hareketler Yapan Sapığı Dakikalarca Dövdü
Dünkü Maçtan Sonra Tribünde Ağlamaya Başladı
Ab'den Abd'ye 294 Milyar Dolarlık Misilleme Uyarısı!
Beşiktaş'tan Ayrılmak İçin Dünyaları İstedi
Kaçırılmak İstenen Genç Kadını Öğretmen Kurtardı! Hikayesi Yürek Burktu
Uluslararası Göç Örgütü, Libya'da Hafta Sonu 200'den Fazla Sığınmacının Öldüğünü Duyurdu
Terörist İtiraf Etti: Siviller Çıkamasın Diye Yola Bomba Tuzakladık

Geceleri telefonu susmayan Leyla'nın dedesi isyan etti

GECELERİ TELEFONU SUSMAYAN LEYLA'NIN DEDESİ İSYAN ETTİ

Ağrı'da 18 gündür kendisinden haber alınamayan Leyla Aydemir'in dedesi, artık kimseye inancının kalmadığını belirterek "Kafayı çeken gecenin bir yarısı beni arıyor" dedi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 15:50
Puan Ver : Geceleri Telefonu Susmayan Leyla'nın Dedesi İsyan Etti(10/10)6

AĞRI'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı. Ekipler, köyü ve çevresini didik didik ararken, Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir'e, Kars'ta kendisini 'hoca' olarak tanıtan kişinin söylediği evde de arama yapıldı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmalarına sabah erken saatlerde tekrar başlandı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timinin ve korucuların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpeği 'Mavi' de kullanılıyor. Batman'dan gelen avcıların dün akşam ayrıldığı Bezirhane köyünü defalarca arayan ekipler, çalışmaları çevre köylere taşıdı. Leyla'yı arama çalışmalarını sürdüren Van AFAD ekipleri, bugün de çalışmalarını sürdürüyor.

"UMARIM EMEKLERİMİZ BOŞA ÇIKMAZ"

Ekip amiri Faysal Işık, her yeri en ince ayrıntısına kadar aramaya devam ettiklerini belirterek, "Her gün yeni bir heyecanla aramalarımızı sürdürüyoruz. Umarım, emeklerimiz boşa çıkmaz ve Leyla'ya sağ salim ulaşırız" dedi.

"KAFAYI ÇEKEN GECENİN BİR YARISI BENİ ARIYOR"

Ekiplerin insanüstü çabalarla torununu aradığını belirten Zeki Aydemir ise birkaç gün önce Kars'a gidip, kendisini 'hoca' olarak tanıtan biriyle görüştüğünü söyledi. 'Hoca'nın, Leyla'nın olabileceğini söylediği bir evde de arama yapıldığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti: "'Hoca', Leyla'nın Kars'ın bir köyünde tutulduğunu söyledi. Güvenlik güçleri ile birlikte 'hoca'nın söylediği köydeki eve gittik; ancak ev boştu. Artık kimseye inancım kalmadı. Bazı vicdansızlar bizimle dalga bile geçiyor. Kafayı çeken gecenin bir yarısı beni arayıp, 'Kızınız burada, şurada' diyor. Şaşırmış durumdayım. Artık telefonlarıma cevap vermek istemiyorum; ama bu kez gerçekten arayan olur, diye korkuyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah öyle bir acıyı kimseye yaşatmasın."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Geceleri  Telefonu  Susmayan  Leyla  Nın  Dedesi  İsyan  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER