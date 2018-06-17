Venezuela'nın Başkenti Caracas'taki Los Cotorros isimli gece kulübünde verilen partiye, 500'den fazla insan katıldı. Parti sürerken iki grup birbiriyle kavga etmeye başladı, bu sırada içeriye biber gazı atıldı. 17 kişi hayatını kaybetti.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Büyük paniğin yaşandığı kulüpte insanlar birbirini ezdi, 17 kişi feci şekilde öldü. Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, hayatını kaybedenlerin boğulduğunu açıkladı.

ÜLKEDE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Beş kişinin de yaralandığı olay, ülkede şok etkisi yarattı. Venezuela polisi, devam eden soruşturmada şimdiye kadar yedi şüpheliyi tutukladı.

Kaynak: haberinburada