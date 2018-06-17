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Gece kulübünde biber gazlı katliam! 17 kişi feci şekilde can verdi

GECE KULÜBÜNDE BİBER GAZLI KATLİAM! 17 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yüzlerce kişinin katıldığı partide kavga çıktı, bu sırada dışarıdan içeriye biber gazı atıldı. 17 kişinin feci şekilde öldüğü olayda yaşamını yitirenlerden sekizinin boğulduğu açıklandı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 18:00
Puan Ver : Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi(7/10)3

Venezuela'nın Başkenti Caracas'taki Los Cotorros isimli gece kulübünde verilen partiye, 500'den fazla insan katıldı. Parti sürerken iki grup birbiriyle kavga etmeye başladı, bu sırada içeriye biber gazı atıldı. 17 kişi hayatını kaybetti.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Büyük paniğin yaşandığı kulüpte insanlar birbirini ezdi, 17 kişi feci şekilde öldü. Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, hayatını kaybedenlerin boğulduğunu açıkladı.

ÜLKEDE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Beş kişinin de yaralandığı olay, ülkede şok etkisi yarattı. Venezuela polisi, devam eden soruşturmada şimdiye kadar yedi şüpheliyi tutukladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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