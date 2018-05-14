Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gazze'deki protestoda 28 Filistinlinin şehit edilmesine çok sert tepki gösterdi. Bozdağ, Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur." açıklamasında bulundu.

"KRİZ VE TARTIŞMALARI ARTIRACAK"

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır." dedi.

"ABD VE İSRAİL NE YAPARSA YAPSIN TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Bozdağ, "ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir. Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD ve İsrail, eninde sonunda Kudüs'ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır." diye konuştu.

28 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

ABD Başkanı Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. Yeni büyükelçiliğin açılış töreni öncesinde kentte gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 28 Filistinliyi şehit etti, 918'i aşkın Filistinli de yaralandı.

Kaynak: haberinburada