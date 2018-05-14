GAZZE'DEKİ SİVİL KATLİAMINA TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ!
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gazze'deki protestoda 28 Filistinlinin şehit edilmesine çok sert tepki gösterdi. Bozdağ, Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur." açıklamasında bulundu.
"KRİZ VE TARTIŞMALARI ARTIRACAK"
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır." dedi.
"ABD VE İSRAİL NE YAPARSA YAPSIN TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDE"
Bozdağ, "ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir. Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD ve İsrail, eninde sonunda Kudüs'ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır." diye konuştu.
28 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
ABD Başkanı Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. Yeni büyükelçiliğin açılış töreni öncesinde kentte gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 28 Filistinliyi şehit etti, 918'i aşkın Filistinli de yaralandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Dilekçe Hazır, Mahkemeye Sunulacak
- Şaka Gibi Görüntü! Hem Üst Geçit Hem Yaya Geçidi Bir Arada
- Filistin Hükümetinden İsrail'in Katliamını Durdurun Çağrısı
- 'hdp'yi Kapatacağız' Dedi, 90 Partili İstifa Etti: Hdp'ye Oy Vereceğiz
- Belediye Başkanının Makam Odasında Şaşırtan Görüntü!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sinemada Anne İle Küçük Kızını Aynı Anda Taciz Eden Sapık İş Adamı Kameralara Yakalandı
- Lakabı, Altın Kollu Adam! Sadece Kan Bağışlayarak 2,4 Milyon Bebeğin Hayatını Kurtardı
- Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
Bu Haberle İlgili Yorumlar