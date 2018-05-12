Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u son dakika golüyle geçti!

GAZİŞEHİR GAZİANTEP, BOLUSPOR'U SON DAKİKA GOLÜYLE GEÇTİ!

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep evinde Boluspor'u Pierre Webo'nun 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup etti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u Son Dakika Golüyle Geçti!(10/10)6

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları heyecanı başladı. Günün ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor'u nefesleri kesen maçta 4-3 mağlup etti. Gazişehir Gaziantep ise, Boluspor'u, 90+5'nci dakikada Webo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve avantajı kaptı.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP 90+5'TE WEBO'NUN GOLÜYLE KAZANDI

Ev sahibinde teknik direktör Erkan Sözeri, 82. dakikada Pierre Webo'yu oyuna aldı. Maçın son dakikaları oynanırken ceza sahasının sağ çaprazından Segbefia'nın ortasına iyi yükselen Webo, rakip fileleri havalandırdı ve Gazişehir Gaziantep'i 1-0 öne geçirdi.

RÖVANŞ MAÇI 15 MAYIS SALI GÜNÜ OYNANACAK

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi Gazişehir Gaziantep, maçı 1-0 kazanmayı başardı. Mücadelenin rövanşı ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gazişehir  Gaziantep  Boluspor  U  Son  Dakika  Golüyle  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER