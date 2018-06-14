Erdoğan'nın 'adaylığı Yanlış' Dediği Demirtaş, Twitter'dan Cevap Verdi
Ekonominin Patronundan Ohal Yorumu: Yatırımları Olumsuz Etkiledi
Şafak Baskınında Lüks Villadan Çıkanlar Polisi Şoke Etti!
Terim'in Çok İstediği Futbolcu, Küme Düşmemeye Oynayan Takımı Seçti
Taciz Haberiyle Gündeme Gelen Talat Bulut'u Savunan Fatma Girik Heyecandan Savundum Diyerek Geri Adım Attı
Ece Erken Arkadaşının Eşarp Markası İçin Tesettürlü Pozlar Verdi
Şiddet Davasında Flaş Gelişme! Davayı Geri Çekti
Transferde Yılın Bombası Patlıyor
Hulusi Akar'dan Menbiç İçin Kritik Görüşme!
Anlaşma Yok! Sterling, City'ye Diş Gösterdi
Gaziosmanpaşa'da Alev Alev Yanan Halk Otobüsünden Çıkan Motosiklet, Ekipleri Şoke Etti!
Fenerbahçeli Obradovic'ten Şampiyonluk Sonrası Aziz Yıldırım'a Teşekkür
Bmgk'nın Filistin'i Kararına Türkiye'den İlk Tepkiler!
Çağlar Ertuğrul'dan Şaşırtan İtiraf: Kadın Olsaydım Lezbiyen Olurdum
Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı! Hz. Muhammed Konulu Karikatür Yarışması Düzenlenecek
Belediyeler Seçim Mesajları Olay Oldu! Neler Yazdılar Neler
Bm Genel Kurulu'ndan Filistin'i Sevindirecek Haber
Şehit Binbaşı'nın İntikamı Alındı!
Enerji Bakanı 3. Nükleer Santralin Nereye Yapılacağını Açıkladı
Muharrem İnce Ordu'da Horon Tepti

Gaziosmanpaşa'da Alev Alev Yanan Halk Otobüsünden Çıkan Motosiklet, Ekipleri Şoke Etti!

GAZİOSMANPAŞA'DA ALEV ALEV YANAN HALK OTOBÜSÜNDEN ÇIKAN MOTOSİKLET, EKİPLERİ ŞOKE ETTİ!

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki özel halk otobüsü aniden alev almaya başladı. Küle dönen otobüsün içinde bir motosiklet gören polisler şaşkına döndü.

Tarih : 14 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Gaziosmanpaşa'da Alev Alev Yanan Halk Otobüsünden Çıkan Motosiklet, Ekipleri Şoke Etti!(10/10)6

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

İETT GARAJI'NA GELEN OTOBÜS ANİDEN ALEV ALDI

Gazi Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda saat 05: 30 sıralarında İETT Garajı'na giden İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

İÇİNDE YOLCU OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Servise çıkmak üzere İETT Garajı'na gittiği öğrenilen otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ ÜZERİNE ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Otobüsün alev alması üzerine otobüsü durduran şoför itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüsten sıçrayan alevler marketin tabelasına sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiyenin sıktığı su binanın camlarını kırdı. Bunun üzerine vatandaşlar tepki gösterince otobüs şoförü olay yerinden kaçtı.

OTOBÜSÜN İÇİNDEN YANMIŞ MOTOSİKLET ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otobüste inceleme yapan itfaiye ekipleri otobüsün içinde yanmış bir motosiklet buldu. Olay yeri inceleme ekipleri de otobüste ve çevrede çalışma yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gaziosmanpaşa  Da  Alev  Alev  Yanan  Halk  Otobüsünden  Çıkan  Motosiklet  Ekipleri  Şoke  
Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER