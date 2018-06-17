Gaziantep'teki bir özel hastanede, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi.

Gaziantep'teki bir özel hastanede, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hastanedeki 80 hasta ile 5 personel, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

AŞIRI ISINMADAN DOLAYI YANGIN ÇIKTI

Şehitkamil ilçesindeki özel bir hastanesinin bodrum katındaki enerji depolama odasında, aşırı ısınmadan dolayı sabaha karşı yangın çıktı.

HASTALAR AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİNCE TAHLİYE EDİLDİ

Binada oluşan yoğun duman nedeniyle genel yoğun bakım ünitesindeki 25 ve farklı servislerde tedavi gören 10 hasta ile yenidoğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ 2 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta yaşamını yitirdi. Tahliye edilen hastalar ile personel, 112 Acil Servis ekiplerince başka hastanelere nakledildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da Özel NCR Hastanesinde çıkan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada