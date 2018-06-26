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Gaziantep'te Dev Çekirge Şaşkına Çevirdi

GAZİANTEP'TE DEV ÇEKİRGE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, nadir görülen 'Çağaboğan' cinsi çekirge, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü.

Tarih : 26 Haziran 2018, 18:00
Puan Ver : Gaziantep'te Dev Çekirge Şaşkına Çevirdi(8/10)4

Gaziantep'in İslahiye İlçesinin Koccağız Mahallesi ormanlık bölgesinde gezintiye çıkan gençler, yolda hareket eden dev çekirgeyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SADECE AYAKLARI 18 SANTİMETRE

Yaklaşık 18 santimetre ayakları ve 14 santimetrelik antenleriyle dikkat çeken çekirge, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı. Gençlerin fotoğrafladığı dev çekirge, bir süre sonra gözden kayboldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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