GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA 2 MİLYON LİRALIK MÜCEVHER ELE GEÇİRİLDİ
Gaziantep'ten uçakla İzmir'e götürülmek istenen, 2 milyon 100 bin lira değerinde çok sayıda mücevher taşı ile malzeme ele geçirildi.
Gaziantep'ten uçakla İzmir'e götürülmek istenen, 2 milyon 100 bin lira değerinde çok sayıda mücevher taşı ile malzeme ele geçirildi.
2 MİLYON 100 BİN LİRA DEĞERİNDE MÜCEVHER ELE GEÇİRİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e gitmek için Gaziantep Havalimanı'na gelen isimleri açıklanmayan 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin bagajlarında piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olan 37 yakut taşı, 1 kristal pırlanta, 2 kehribar taşı, 1 pirinç bakır karışımı yüzük, 2 mercek, 2 hassas terazi, 2 ölçüm cihazı ve içerisinde ayar suyu bulunan şişe ele geçirdi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mücevher ve malzemelere el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: haberinburada
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