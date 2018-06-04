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Gaziantep Havalimanı'nda 2 Milyon Liralık Mücevher Ele Geçirildi

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA 2 MİLYON LİRALIK MÜCEVHER ELE GEÇİRİLDİ

Gaziantep'ten uçakla İzmir'e götürülmek istenen, 2 milyon 100 bin lira değerinde çok sayıda mücevher taşı ile malzeme ele geçirildi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Gaziantep Havalimanı'nda 2 Milyon Liralık Mücevher Ele Geçirildi(5/10)1

Gaziantep'ten uçakla İzmir'e götürülmek istenen, 2 milyon 100 bin lira değerinde çok sayıda mücevher taşı ile malzeme ele geçirildi.

2 MİLYON 100 BİN LİRA DEĞERİNDE MÜCEVHER ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e gitmek için Gaziantep Havalimanı'na gelen isimleri açıklanmayan 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin bagajlarında piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olan 37 yakut taşı, 1 kristal pırlanta, 2 kehribar taşı, 1 pirinç bakır karışımı yüzük, 2 mercek, 2 hassas terazi, 2 ölçüm cihazı ve içerisinde ayar suyu bulunan şişe ele geçirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mücevher ve malzemelere el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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