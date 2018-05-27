GAZİ MAHALLESİ'NDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALI!
İstanbul Gazi Mahallesi'nde pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Olay, saat 18.00 sırlarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, tezgah yeri kapma yüzünden iki pazarcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekildi. Ateşlenen silahlardan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekat polisleri, çok sayıda asayiş ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis, olaya karıştıklarını tespit ettiği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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