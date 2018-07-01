GAZİ KOŞUSUNUN 92.'Sİ BUGÜN KOŞULACAK
Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusunun 92.'si bugün Veliefendi Hipodromunda koşulacak, 2018 yılının şampiyonu belli olacak.
Nefesler tutuldu ve herkesin beklediği o an geldi... 1927 yılında Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman'la başlayan Gazi Koşusu'nun hikayesi bugün Veliefedi Hipodromu'nda bir kez daha yazılacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi 92. kez koşulacak. Koşuya katılacaklar tarihe geçmek için kıyasıya yarışacak...
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabildiği Gazi Koşusu'nda 21 safkan üç yaşlı İngiliz tayı mücadele edecek. Yarış saat 17.15'te start alacak ve 2400 metre mesafede çim pistte koşulacak.
YARIŞI KAZANAN AT, 1,6 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK
Bu önemli koşuyu kazanan safkan, sahibini de zengin edecek. Finişi önde geçecek tay sahibine 1 milyon 650 bin lira kazandıracak. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye verilecek. Böylece ilk dörde girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 2 milyon 805 bin lira olacak.
Ayrıca koşuda dereceye girecek atlar için 701 bin 250 lira da yetiştiricilik primi dağıtılacak. 92. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 liranın sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin, aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde 412 bin 500 lira yetiştiricilik primi elde edip, kazancını 2 milyon 935 bin 850 liraya çıkaracak.
BAŞKAN ADALI: AT YARIŞÇILIĞININ BAYRAMI
Türk yarışçılık camiası, bugünkü yarış öncesi Veliefendi Hipodromu'nda dün bir araya geldi. Etkinliğe Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu üyeleri, Gazi Koşusu'na katılacak safkanların sahipleri ve jokeyleri katıldı.
Herkese bol şans dileyen Başkan Adalı, "At yarışçılığının bayramı niteliğinde bir gün olacak. Hipodromda çeşitli etkinliklerimiz olacak. Tüm İstanbulluları özellikle çocuklarıyla bekliyoruz. Güzel piknik alanlarımız ve zevkle izleyecekleri yarışlar var" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Oğlunu Yks'ye Bırakan Baba Kazada Öldü, Polis Çalan Telefonunu Açamadı
- İstismarcılara İdam Mı Hadım Mı? Dev Anketimize Siz De Katılın!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oy Kullanmaya Yalın Ayak Giden Çifti Aradı, Külliye'ye Davet Etti
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katıldığı Nikahta Meşale Yaktı
- Diyanet'ten Ailelere Minik Eylül Mesajı: Seferber Olun
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Brezilyalı Taraftarların Cinsiyetçi Tuzağına Düşen Rus Kadınlar, Aşırı Sağcıların Yeni Hedefi Oldu
- Pkk, Öcalan'ı Arap Kılığında Göstererek Bölge Halkını Yanına Çekmeye Çalışıyor
- Uyuşturucunun Etkisine Giren Milyarder, Nişanlısını Boğarak Öldükten Sonra Cesedine Tecavüz Etti
- Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar