Nefesler tutuldu ve herkesin beklediği o an geldi... 1927 yılında Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman'la başlayan Gazi Koşusu'nun hikayesi bugün Veliefedi Hipodromu'nda bir kez daha yazılacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi 92. kez koşulacak. Koşuya katılacaklar tarihe geçmek için kıyasıya yarışacak...

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabildiği Gazi Koşusu'nda 21 safkan üç yaşlı İngiliz tayı mücadele edecek. Yarış saat 17.15'te start alacak ve 2400 metre mesafede çim pistte koşulacak.

YARIŞI KAZANAN AT, 1,6 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK

Bu önemli koşuyu kazanan safkan, sahibini de zengin edecek. Finişi önde geçecek tay sahibine 1 milyon 650 bin lira kazandıracak. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye verilecek. Böylece ilk dörde girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 2 milyon 805 bin lira olacak.

Ayrıca koşuda dereceye girecek atlar için 701 bin 250 lira da yetiştiricilik primi dağıtılacak. 92. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 liranın sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin, aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde 412 bin 500 lira yetiştiricilik primi elde edip, kazancını 2 milyon 935 bin 850 liraya çıkaracak.

BAŞKAN ADALI: AT YARIŞÇILIĞININ BAYRAMI

Türk yarışçılık camiası, bugünkü yarış öncesi Veliefendi Hipodromu'nda dün bir araya geldi. Etkinliğe Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu üyeleri, Gazi Koşusu'na katılacak safkanların sahipleri ve jokeyleri katıldı.

Herkese bol şans dileyen Başkan Adalı, "At yarışçılığının bayramı niteliğinde bir gün olacak. Hipodromda çeşitli etkinliklerimiz olacak. Tüm İstanbulluları özellikle çocuklarıyla bekliyoruz. Güzel piknik alanlarımız ve zevkle izleyecekleri yarışlar var" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada