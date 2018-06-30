Adı sıkça gündeme gelen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı kimdir? İşte Karar Gazetesi yazarları ve yöneticilerini tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya dair merak edilenler.

Bir dönemin adı sıkça gündemde olan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı kimdir? Kaç yaşında nerede doğdu? İşte Karar Gazetesi yazarları ve yöneticilerini tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya dair merak edilenler.

ÇAKICI, BAHÇELİ'NİN ZİYARETİ SONRASI TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli'nin cezaevinde ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı kimdir? Kaç yaşında nerede doğdu? soruları bugünlerde gündemi meşgul ediyor. 1988 yılında Fransa'nın Nice kentinde yakalanan suç örgütü lideri ile ilgili merak edilenler ve işlediği suçlar haberimizde.

TÜRKİYE VE AVUSTURYA POLİSİYLE BİRLİKTE DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANDI

Alaattin Çakıcı 20 Ocak 1953'te, Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğdu. Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türkiye ve Avusturya polisinin düzenlediği ortak bir operasyonla, modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17 bin dolar çıktı.

"PİYON GİBİ" KULLANILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Borsacı Adil Öngen'in kurşunlanmasıyla ilgili davaya katılan Çakıcı, yurt dışında Millî İstihbarat Teşkilatı adına çalıştığını ve hep devleti koruduğunu ama "piyon gibi" kullanıldığını öne sürdü. Çakıcı, en demokratik ve gelişmiş ülkelerde bile derin devletin var olduğunu ve olması gerektiğini savundu "ama bizdekilerin cılkı çıkmış" diye ifade verdi.

ÇAKICININ HÜKÜM GİYDİĞİ SUÇLAR

Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.

Uludağ'da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören organize suç örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir açıklama yayınlamıştı.

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Kaynak: haberinburada