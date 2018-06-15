GARETH BALE GELECEĞİYLE İLGİLİ KARARI VERDİ!
Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, Julen Lopetegui'nin takımın başına getirilmesinin ardından İspanyol devinde kalmaya karar verdi.
Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, geçtiğimiz sezon istediği kadar forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmaya karar vermişti.
Şampiyonlar Ligi finalinde 2 gol atan Gareth Bale geleceğiyle ilgili kararı verdi.
LOPETEGUI'NİN TAKIMIN BAŞINA GETİRİLMESİNDEN MEMNUN
Real Madrid'in yıldızı, Zinedine Zidane'ın istifasının ardından takımın başına Lopetegui'nin getirilmesiyle ayrılık kararını askıya aldı.
Yıldız futbolcu yeni teknik adamla birlikte iyi bir uyum yakalayıp yoluna Real Madrid'de devam etme kararı aldı.
Kaynak: haberinburada
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