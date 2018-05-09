GALATASARAYLI YASİN, GÖZTEPE'YLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yasin Öztekin, İzmir ekibi Göztepe'yle görüşmelere başladı.
Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yasin Öztekin, Göztepe yolcusu...
Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcunun menajeri İzmir kulübüyle masaya oturdu.
Yasin Öztekin, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 5 gol, 3 asistle oynadı.
Kaynak: haberinburada
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