Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan ve yönetimden beklediği yeni sözleşme teklifini alamayan Yasin Öztekin, bir süredir sarı-kırmızılılarla anlaşma zemini arıyordu. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, geçen hafta kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelerek Yasin'in takımda kalmak istediğini bildirdi. Ancak yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Bulut, rotasını yakın ilişki içinde olduğu Beşiktaş Kulübü'ne çevirdi.

GÜNEŞ ONAY VERİRSE İMZA ATILACAK

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, Beşiktaş ile masaya oturan Bulut, bonservisi elinde olan Yasin'in transferinde son aşamaya geldi. 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu da Beşiktaş için başta Göztepe ve Ankaragücü olmak üzere Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri reddetti. Tarafların prensipte anlaşma sağladığı ve teknik direktör Şenol Güneş'in de onayının ardından resmi imzaların hemen atılacağı öğrenildi. Geçen sezon sadece 6 maçta ilk 11 şansı bulan Yasin, forma giydiği 29 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

UEFA'DA SORUN YOK

Galatasaray'ın Finansal Fair-Play anlaşmasının resmen açıklanmaması bazı taraftarlarda tedirginlik yaratsa da kulüp, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığından emin. Gelen haberlere göre, açıklamanın Haziran'ın ilk haftasına yetişmemesinin sebebi, UEFA ile Milan başta olmak üzere bazı İtalyan kulüplerinin pazarlıklarının uzaması. UEFA tüm kulüpler için toplu bir açıklama yapacak.

Kaynak: haberinburada