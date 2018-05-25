GALATASARAYLI TARAFTARLARIN HIŞMINA UĞRAYAN RIZA KOCAOĞLU, KENDİNİ SAVUNDU
GS Başkanı Mustafa Cengiz'in omzuna elini atıp canlı yayına dahil olan oyuncu Rıza Kocaoğlu, "Konuşmanın amacımın dışında algılanması beni üzdü. Kimseyi üzmek gibi bir amacım yoktur." dedi.
Göztepe - Galatasaray maçının ardından Başkan Mustafa Cengiz'in basın mensuplarına açıklamada bulunduğu esnada canlı yayına dahil olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, yazılı bir açıklama yaptı.
Instagram hesabından bir mesaj yayınlayan Kocaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"BÖYLE ALGILANMASI BENİ DE ÜZMÜŞTÜR"
"Beni tanıyan herkes Göztepe sevgimi hemen hemen her alanda dile getirmeye çalıştığımı çok iyi bilir. Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in basın mensupları ile yaptığı sohbet arasında yaptığım konuşmanın amacımın dışında algılanması herkes gibi beni de derinden üzmüştür. Bu bağlamda Sayın Başkan'a da, samimiyet ve iyi niyetimi anladığı, bunu açıklamasında vurguladığı için ayrıca teşekkür etmek isterim. Son kez vurgulamakta fayda görüyorum ki, yapmış olduğum konuşmanın hiçbir camiayı veya bireyi kırmak ya da üzmek gibi bir amacı kesinlikle yoktur.
"YAPICI OLAN GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDERİM"
Bu süreçte yapıcı davranan sağduyulu Galatasaray taraftarına, Sebahattin Şirin'e, Göztepe taraftarına ve İsmail Kocaoğlu'na teşekkür ederim. Dünya'ya barış ve kardeşlik ilkesiyle bakan biri olarak, yine bu süreçte yanımda olup barışı, kardeşliği ve sağduyuyu kamuoyuna telkin eden, başta Pepe Metin olmak üzere Fenerbahçe tribününe, Beşiktaş Çarşı grubuna, Sakaryalı, Bursalı, Karşıyakalı, Ankaragüçlü, Trabzonlu ve adını saymayı unuttuğum diğer takım taraftarı olan tüm dostlara teşekkürü borç bilirim."
Kaynak: haberinburada
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