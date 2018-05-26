GALATASARAYLI SOFİANE FEGHOULİ'YE FRANSA'NIN RENNES TAKIMI TALİP OLDU
Galatasaray'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli'ye Fransız temsilcisi Rennes talip oldu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz West Ham United'dan kadrosuna kattığı Sofiane Feghouli hakkında Fransız medyası flaş bir iddia ortaya attı.
Ülkede yayım yapan Ouest-France gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Kırmızılılar'ın Cezayirli futbolcusuna Ligue 1 ekiplerinden Rennes talip oldu.
BEN ARFA'YI DA TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR
Gazete, 28 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayan Rennes kulübünün Paris Saint Germain ile sözleşmesi biten Hatem Ben Arfa'yı da transfer etmek istediğini belirtti.
Ligue 1'i 5. sırada tamamlayan Rennes, gelecek sezon doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alacak.
Kaynak: haberinburada
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