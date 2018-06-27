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Galatasaraylı Latovlevici, Steaua Bükreş'e Transfer Oluyor
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Galatasaraylı Latovlevici, Steaua Bükreş'e Transfer Oluyor

GALATASARAYLI LATOVLEVİCİ, STEAUA BÜKREŞ'E TRANSFER OLUYOR

Galatasaray'daki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Iasmin Latovlevici, sözleşmesinin 1 Temmuz'da bitmesinin ardından Steaua Bükreş'e dönecek.

Tarih : 27 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Galatasaraylı Latovlevici, Steaua Bükreş'e Transfer Oluyor(7/10)3

Iasmin Latovlevici'nin Galatasaray defteri kapanıyor.

Rumen basını Latovlevici'nin Galatasaray'la olan sözleşmesinin 1 Temmuz'da bitmesinin ardından FCSB'ye, yani eski adıyla Steaua Bükreş'e döneceğini iddia etti.

Galatasaray formasıyla lig ve kupada 15 resmi maça çıkan Rumen futbolcu, 1 asist yapmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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