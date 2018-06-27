Iasmin Latovlevici'nin Galatasaray defteri kapanıyor.

Rumen basını Latovlevici'nin Galatasaray'la olan sözleşmesinin 1 Temmuz'da bitmesinin ardından FCSB'ye, yani eski adıyla Steaua Bükreş'e döneceğini iddia etti.

Galatasaray formasıyla lig ve kupada 15 resmi maça çıkan Rumen futbolcu, 1 asist yapmıştı.

Kaynak: haberinburada