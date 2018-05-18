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Galatasaraylı Koray'a sürpriz talip

GALATASARAYLI KORAY'A SÜRPRİZ TALİP

İtalyan ekibi Genoa, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Koray Günter'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Galatasaraylı Koray'a Sürpriz Talip(8/10)4

Galatasaray ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Koray Günter için sürpriz bir iddia gündeme düştü.

İtalya ve Almanya basınında yer alan haberlerde, İtalyan ekibi Genoa'nın Koray'ı transfer etmek için harekete geçtiği aktarıldı.

BONSERVİSSİZ GİDECEK

Genç savunmacının serbest oyuncu statüsüne gelecek olmasından dolayı hızlı hareket etmek isteyen Genoa'nın transferi noktalamak istediği aktarıldı.

Öte yandan, Lazio'nun da Koray Günter'i takip ettiği ancak Genoa'nın daha önde olduğu bildirildi. 4 yıldır Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki stoper 50'den fazla maça çıktı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaraylı  Koray  A  Sürpriz  Talip    haber

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