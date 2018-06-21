Galatasaray'da Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in takımdaki kaderini belirleyecek için son gün 27 Haziran olacak.

Çin kulüpleri ile temas halinde olan sarı kırmızılı kulübün yıldızı, Galatasaray ve kendisi için beklediği teklifi alamazsa 27 Haziran'da İstanbul'a dönüp yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

Yönetim, bu tarihten sonra Fransız yıldızın satışına sıcak bakmıyor.

Kaynak: haberinburada