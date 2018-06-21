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Galatasaraylı Gomis İçin Kritik Tarih 27 Haziran
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Galatasaraylı Gomis için kritik tarih 27 Haziran

GALATASARAYLI GOMİS İÇİN KRİTİK TARİH 27 HAZİRAN

Çin Liginden transfer teklifleri alan Bafetimbi Gomis, 27 Haziran'a kadar takım bulamazsa Galatasaray'la yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

Tarih : 21 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Galatasaraylı Gomis İçin Kritik Tarih 27 Haziran(7/10)3

Galatasaray'da Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in takımdaki kaderini belirleyecek için son gün 27 Haziran olacak.

Çin kulüpleri ile temas halinde olan sarı kırmızılı kulübün yıldızı, Galatasaray ve kendisi için beklediği teklifi alamazsa 27 Haziran'da İstanbul'a dönüp yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

Yönetim, bu tarihten sonra Fransız yıldızın satışına sıcak bakmıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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