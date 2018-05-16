GALATASARAYLI GOMİS, GÖZTEPE MAÇINDA GOL ATARSA REKOR KIRACAK
Süper Ligde gol krallığı yarışında zirvede bulunan Gomis, Göztepe maçında gol atarsa Alex de Souza'nın 28 gollük rekorunu geçecek.
Spor Toto Süper Lig'de son hafta öncesi 28 golle, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın 16'ncı gol kralı olacak.
Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki son gol kralı ise 2012-2013 sezonunu 23 golle kapatan Burak Yılmaz'dı. 1959 yılından bugüne Galatasaray formasıyla gol krallığı yaşayan 15 isim var. Son 10 sezona bakıldığında ise zirvede sadece 2 Galatasaraylı bulunmakta. 2008-2009 sezonunda Milan Baros'un 20 golle en çok gol atan isim olduğu sezondan sonra zirveye çıkan tek isim ise Burak Yılmaz oldu. 1959 sezonundan itibaren Fenerbahçe'nin gol kralı çıkardığı 15 isim bulunurken, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan 4'er isim bu sevinci yaşadı.
REKORUN TEK SAHİBİ OLACAK
Lig'de 28 golü bulunan Fransız forvet Gomis, Fenerbahçe formasıyla 28 gol atarak 2010-2011 sezonunda gol krallığı yaşayan Alex de Souza'yı egale ederek Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının da sahibi olacak. Sezonun son mücadelesinde Bornova Stadı'nda Göztepe deplasmanına çıkacak Galatasaray'da şampiyonluk heyecanın yanında gol krallığı da yaşayacak olan Gomis, 2015-2016 sezonnunda 26 gol atarak gol kralı olan Mario Gomez'i geçti ve önünde tek isim Alex kaldı. Fransız futbolcu, 1 gol atması halinde rekorun tek sahibi olacak.
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN İSMİ TANJU ÇOLAK
Ayrıca Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan isim ise 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atan Tanju Çolak. Tanju ayrıca Avrupa'da da en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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