GALATASARAYLI GOMİS ÇİN TEKLİFİ SONRASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Galatasaray'ın gol kralı Gomis, Çin'den gelen 10 milyon euroluk teklifin ardından yönetimle görüşerek maaşına zam istedi.
G.Saray'da Bafetimbi Gomis sıkıntısı... Bu açıklamanın nedeni Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e Çin'den gelen astronomik teklifti.
10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Usta golcü, Galatasaray'da 3.35 milyon euro maaşla oynuyor. Çin'den bir kulüp Gomis'e yıllık 10 milyon euro teklif etti. Tecrübeli futbolcu, bu teklif sonrası yönetimden maaşının artırılmasını istedi.
GOMIS 4,5 MİLYON EURO İSTİYOR
Gomis, 3.35 milyon euroluk yıllık ücretinin 4.5 milyon euroya yükseltilmesini istiyor. 2020 yılına kadar G.Saray ile sözleşmesi bulunan Gomis'in yönetimle bir kez daha görüşmesi bekleniyor.
40 MAÇTA 32 GOL ATTI
G.Saray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması altında 40 maçta 32 gole imza attı. 6 da asist yaptı. Fransız yıldız, Türkiye'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da sahip.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İnce İle Ak Partili Kadın Arasında Güldüren Diyalog: Sen Nasıl Cumhurbaşkanı Olacaksın?
- İsrail'in Sözde Ermeni Soykırımı I Erteleme Nedeninin Altından Erdoğan Düşmanlığı Çıktı
- Sahile Vuran Balinaya Otopsi Yapıldı, Midesinden 80 Plastik Poşet Çıktı
- Toki, Dar Gelirliler İçin İnşa Ettiği Silivri Konutlarını Satışa Çıkardı
- Antalya'da Göçmen Teknesi Battı: 9 Ölü, 1 Kayıp!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ailesinin Gitsin Diyerek Mahkemeye Verdiği Genç Evden Ayrıldı
- 4 Erkek, Barda Sızan Genç Kızı Tecavüz Etmek İçin Kucaklayıp Götürdü
- Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
- Google Şaştı Kaldı! Uygunsuz Videosunu Herkese Açık Uygulamada Paylaştı
- Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar