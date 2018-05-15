GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN GÖZTEPE MAÇINDA ORUÇ TUTUP TUTMAYACAĞI BELLİ DEĞİL
Galatasaray'da Müslüman yıldızların son haftada oynanacak Göztepe karşılaşmasında oruç tutup tutmayacakları merak konusu oldu.
Galatasaray'ın müslüman yabancılarından Belhanda ve Feghouli gibi isimlerin Göztepe ile oynanacak şampiyonluk maçına oruç tutarak çıkıp çıkmayacağı belirsizliği koruyor.
Fas ve Cezayirli iki futbolcunun düzenli olarak oruç tuttuğu ama bu maç için aynı şekilde hareket edip etmeyeceği netleşmedi.
TEKNİK HEYET KARARA SAYGI GÖSTERECEK
Teknik kadronun bu konuda futbolcuların iradesine saygı göstereceği ancak sağlık ekibinin oyuncularla bu konuyla ilgili görüşmeler yapabileceği belirtildi.
Göztepeli Demba Ba ise konu hakkında, "Maç olsa da oruç tutuyorum. İmanın öyle bir gücü var ki, bütün fiziksel güçlerden daha büyük." sözlerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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