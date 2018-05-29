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Galatasaraylı Feghouli'nin Maaşı Sıkıntı Yarattı
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Galatasaraylı Feghouli'nin Maaşı Sıkıntı Yarattı

GALATASARAYLI FEGHOULİ'NİN MAAŞI SIKINTI YARATTI

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli için Rennes zemin yoklarken, oyuncunun maaşı sıkıntı yarattı ve Fransız temsilcisi transferden vazgeçme noktasına geldi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 18:30
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Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli için Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in devreye girdiği iddia edilirken, oyuncunun yıllık kazandığı 3 milyon 850 bin euroluk maaşın sıkıntı yarattığı bu nedenle imkansız noktasına geldiği kaydedildi.

Rennes'in, teknik direktör Sabri Lamouchi'nin direktifiyle Feghouli için zemin yoklaması yapılırken, büyük transferler yapmak isteyen Başkan Olivier Letang'ın sorumluluk almaması durumunda tamamen vazgeçileceği duyuruldu.

TÜM KARAR BAŞKAN LETANG'IN ELİNDE

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes'in transfer listesinde birçok yıldız futbolcu bulunurken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle Feghouli'yi ikna etmenin tamamen Başkan Olivier Letang'a bağlı olduğunun altı çizildi. Sarı-kırmızılılar ise UEFA'nın vereceği kısıtlamalara göre yüksek maaş alan oyunculara gelen teklifleri masaya yatıracak.

Ayrıca Sabri Lamouchi'nin Feghouli'nin alternatifi olarak PSG'den ayrılan Hatem Ben Arfa'yı gösterdiği vurgulandı.

31 MAÇTA 7 GOL ATTI

28 yaşındaki Sofiane Feghouli, bu sezon Galatasaray'da 31 maçta 7 gol ve 10 asistlik bir performans göstermişti. 2022 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi olan Feghouli sezon başında West Ham'dan 4 milyon 250 bin euroya alınmıştı

Sofiane Feghouli: "Ben zaten İngiltere'de de çok iyi kazanıyordum. Galatasaray'a para için değil, şampiyonluklar için geldim"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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