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Galatasaraylı Feghouli, Milli Takımdan Gelen Daveti Reddetti

GALATASARAYLI FEGHOULİ, MİLLİ TAKIMDAN GELEN DAVETİ REDDETTİ

Cezayir Milli Takımından davet alan Galatasaraylı Feghouli, hocasıyla arasındaki problem nedeniyle daveti geri çevirdi.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Galatasaraylı Feghouli, Milli Takımdan Gelen Daveti Reddetti(8/10)4

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ülkesinin milli takımından davet aldı. Bir süredir yaşanan bazı sorunlar nedeniyle Cezayir Milli Takımı'na çağrılmayan ancak Cape Verde ve Portekiz maçları için davet alan yıldız futbolcu bu kez kendisi gitmedi.

Federasyona bir mektup yazdığı belirtilen oyuncunun sakatlığını gerekçe göstererek milli takımda olmayacağını ilettiği bildirildi. Ancak oyuncunun bu iddiası öyle görünüyor ki Arap basınınca inandırıcı bulunmadı.

"GALATASARAY'DA SORUNU YOKTU"

Al Araby'nin 'Feghouli Cezayir Milli Takımı'nı boykot ediyor' başlığıyla verdiği haberde, futbolcunun Galatasaray'da sezonu sorunsuz kapadığı, herhangi bir sakatlık emaresi göstermeden tamamladığına dikkat çekildi.

YOKLUĞU KRİZ ÇIKARDI

Feghouli'nin gerçekleştirdiği boykotun, teknik direktör Rabah Madjer'e karşı olduğu vurgulandı. oyuncunun yokluğu, teknik heyet ve federasyon arasında krize neden oldu. Gelişmelerin ardından Sofiane Feghouli'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığı da resmen duyuruldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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